Morreu o irmão de Madonna. Christopher Gerard Ciccone tinha 63 anos

O irmão mais novo de Madonna, Christopher Gerard Ciccone, morreu “pacificamente”, com o marido, Ray Thacker, ao seu lado, na sexta-feira, informou o representante do ex-bailarino num comunicado, citado pela revista People, no qual se esclarece que a causa da morte foi um cancro.

No domingo, a cantora recorreu às redes sociais para tecer uma homenagem ao irmão mais novo, que, escreve, “foi o ser humano mais próximo de mim durante tanto tempo”.

Tal como Madonna, Christopher foi criado no Michigan e estudou dança. Foi, aliás, “a descoberta da dança”, escreve a artista, que os “salvou”, nomeadamente através de um “professor de ballet, também chamado Christopher, [que] criou um espaço seguro para o meu irmão ser gay — uma palavra que não era falada nem sequer sussurrada no sítio onde vivíamos”. E declara: “a dança era uma espécie de supercola que nos mantinha unidos”, lembrando como dançaram “através da loucura da (nossa) infância”, “na loucura de Nova Iorque”, “juntos em palco” e “no final”, em que “fechámos os olhos e dançámos juntos”.

Madonna confidencia ainda que “ele estava a sofrer muito no final”, manifestando-se aliviada por “já não estar a sofrer”, com a certeza de que “ele está a dançar algures”.

Christopher Gerard Ciccone (n. 1960, Bay City, Michigan) começou por dançar no La Groupe de La Place Royal, mas acabou por se juntar à irmã, como bailarino, mas também como o director artístico da icónica digressão mundial Blond Ambition, de 1990, que viria a dar origem ao documentário musical Na Cama com Madonna (1991). Acabaria por se afastar do mundo do espectáculo e enveredar por uma carreira na decoração de interiores.

Em 2008, publicou A Vida com a Minha Irmã Madonna, que se estreou em 2º lugar na lista dos mais vendidos do The New York Times. E se o consumo abusivo de drogas de Chris já tinha levado os irmãos por caminhos separados, o livro originou uma ainda maior cisão, com o ex-bailarino a acusar a irmã, entre outras coisas, de o ter colocado na lista negra de Hollywood.

Nos últimos anos, Christopher voltou ao Michigan, e a doença viria a reaproximá-lo de Madonna. “Os últimos anos não foram fáceis”, admite a cantora no texto que publicou no Instagram. “Não nos falámos durante algum tempo, mas, quando o meu irmão adoeceu, encontrámos o caminho de volta um para o outro.” E garante: “Fiz o meu melhor para o manter vivo o máximo de tempo possível”.

Christopher Gerard Ciccone era casado com Ray Thacker, desde 2016.