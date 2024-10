Terça na TV: Os Belos Dias de Aranjuez, a vida de Chanel e Ali Wong como Single Lady

O Som da Liberdade, o activismo de Rosa Parks, a coragem de um casal de vulcanólogos e As Brincadeiras dos Animais são outros destaques do dia.

CINEMA

Som da Liberdade

TVCine Top, 15h35

Há 12 anos que Tim Ballard (Jim Caviezel), agente especial no Departamento de Segurança Interna norte-americano, se dedica a desmantelar redes de tráfico de seres humanos, pedofilia e turismo sexual. Conseguiu infiltrar-se em dezenas de organizações criminosas que raptavam pessoas e as obrigavam a prostituir-se.

Depois de resgatar Miguel, uma criança vítima de tráfico sexual na Colômbia, fica a saber que a irmã dele foi deixada para trás. Cansado das burocracias que sempre restringiram a sua acção enquanto agente oficial, e empenhado em salvar a menina a todo o custo, decide abandonar o emprego nos EUA e embrenhar-se nos confins da selva colombiana.

Um filme com realização de Alejandro Monteverde, cujo argumento, seu e de Rod Barr, tem por base a verdadeira história de Ballard. Mira Sorvino, Bill Camp, Cristal Aparicio e Javier Godino assumem as personagens secundárias.

Os Belos Dias de Aranjuez

RTP1, 23h56

Quase três décadas depois de As Asas do Desejo e mais de quatro depois de A Angústia do Guarda-Redes no Momento do Penalty, o reencontro entre o premiado realizador Wim Wenders e o escritor Peter Handke deu-se, em 2016, neste filme estreado em Veneza, onde esteve em competição pelo Leão de Ouro.

Centra-se num jogo de diálogos entre um homem e uma mulher, sobre amor, sexo e a vida, num dia soalheiro, algures numa colina com Paris em fundo. Além de Reda Kateb e Sophie Semin nos papéis principais, conta com aparições de Nick Cave, Jens Harzer e o próprio Handke.

DOCUMENTÁRIOS

A Vida Rebelde da Sr.ª Rosa Parks

TVCine Edition, 9h10

Um dia, no Alabama, Rosa Parks recusou-se a ceder o lugar num autocarro a um branco e tornou-se um ícone da luta contra o racismo. O episódio é bem conhecido, tal como os epítetos de pioneira da igualdade ou de “primeira-dama dos direitos civis”. Não tão conhecidas são outras acções que levou a cabo em nome desses direitos. Ou as suas motivações e coragem.

É sobre elas que este filme pretende lançar uma luz. Realizado por Yoruba Richen e Johanna Hamilton, e premiado em 2022 com o Peabody Award de melhor documentário, conta com imagens da época, comentários de estudiosos e testemunhos de outros activistas para traçar o retrato da rebeldia de Parks.

As Brincadeiras dos Animais

RTP2, 16h

Por que razão brincam focas, macacos, leões, ursos-polares e outros animais? É à procura da justificação para este prazer – “se é que precisam de alguma”, como nota a sinopse – que vai este documentário escrito e realizado por Oriol Cervera Subirats.

The Fire Within: Requiem for Katia and Maurice

Odisseia, 20h14

Pouco passava das três da tarde do dia 3 de Junho de 1991, quando uma nuvem piroclástica correu pelo Monte Unzen (Japão) abaixo, matando o casal de documentaristas-vulcanólogos Katia e Maurice Krafft. Conhecidos por se arriscarem pela sua eruptiva paixão, deixaram mais de 200 horas de filmagens plenas de beleza hipnótica e riqueza científica. O realizador Werner Herzog (Fitzcarraldo, Grizzly Man) acedeu a este arquivo para tecer uma elegia documental ao par e ao seu legado.

Coco Chanel: A Nu

RTP2, 23h14

Apresentado como “o retrato definitivo da influencer original”, descreve o percurso de Coco Chanel e a forma como revolucionou o mundo da moda, fosse através de um vestido preto, do fato de tweed feminino ou do perfume Chanel n.º 5.

A base do documentário é um conjunto de entrevistas que a própria criadora deu a Paul Morand, seu amigo e biógrafo. Resulta também do acesso sem precedentes aos arquivos da maison. Conta com a voz da actriz Sophie Marceau e com realização de Hannah Berryman, e desenvolve-se em duas partes, com continuação amanhã, por esta hora.

COMÉDIA

Single Lady

Netflix, streaming

Estreia. O novo especial de stand-up da americana Ali Wong foi gravado em Maio deste ano no The Wiltern, em Los Angeles, à passagem pelo festival Netflix Is a Joke. O título alude à “vida de solteira” de quem se divorciou ao fim de uma década e volta ao contexto dos encontros como mãe e maior de 40 – uma nova fase fértil em “altos, baixos e surpresas”, resume a plataforma.