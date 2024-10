Domingos Xavier Viegas e o estudo dos incêndios florestais

O comportamento do fogo, as razões dos incêndios florestais em Portugal, as medidas já tomadas e o que precisamos de melhorar são alguns dos temas do episódio.

O convidado do episódio de hoje é o reconhecido especialista em incêndios florestais Domingos Xavier Viegas. É licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e doutorado em Aerodinâmica pela Universidade de Coimbra. Desde 1992 é Professor Catedrático do Departamento de Engenharia Mecânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, estando actualmente jubilado.

É director do Laboratório de Estudos sobre Incêndios Florestais e presidiu a comissões independentes sobre grandes fogos em Portugal. Um percurso que começou com uma tragédia: a morte de 14 bombeiros em Armamar, em 1985, levou-o a estudar os fogos.

Ao longo da sua vida profissional foi distinguido em numerosas ocasiões, não só em Portugal, mas também no estrangeiro, por exemplo, com o prémio “Batefuegos de Oro”, atribuído pelo Ministério do Ambiente Espanhol em 2004 e o “Wildland Fire Safety Award”, atribuído em 2017 pela International Association of Wildland Fire pela sua contribuição, e da sua equipa, para a segurança dos bombeiros.

