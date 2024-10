Furacão Milton “intensifica-se de forma explosiva” no Golfo do México

Depois do Helene, habitantes da Florida preparam-se para novo furacão, que já está a afectar a península do Iucatão, no México.

O furacão Milton ganhou força rapidamente no sul do Golfo do México na segunda-feira, enquanto contornava o extremo norte da península de Iucatão, repleto de pontos turísticos e de portos de carga. Está previsto atingir o estado norte-americano da Florida nos próximos dias.

O furacão de categoria 5, o mais forte na escala de Saffir-Simpson, está a gerar uma maré de tempestade que pode elevar o nível da água até 1,8 metros ao longo da costa norte do Iucatão, de acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA. O Milton deverá provocar chuvas intensas na segunda-feira e na terça-feira nos estados mexicanos de Campeche e Iucatão, informou a autoridade meteorológica mexicana.

No Iucatão situa-se a pitoresca cidade de Mérida, da era colonial, que fica perto de várias ruínas maias populares entre os turistas, e o porto de Progreso.

O centro de furacões de Miami disse que o Milton estava cerca de 169 km a oeste do porto, movendo-se para leste a 14 km/h, e espera-se que vire para nordeste no final da terça-feira ou no início da quarta-feira, enquanto se dirige para a costa do Golfo da Florida. Os ventos máximos do furacão foram estimados em 282 km/h.

O Milton intensificou-se de forma "explosiva", segundo o centro, à semelhança de outros sistemas de tempestades nesta época de furacões, que, segundo os especialistas, foram ainda mais potenciados por temperaturas mais quentes do oceano.

Os habitantes da Florida preparam-se para a chegada do Milton esta semana, onde poderá trazer ventos fortes, tempestades com risco de vida e chuvas torrenciais à costa do Golfo pela segunda vez em duas semanas. O furacão deve atingir a região populosa de Tampa-St. Petersburg na quarta-feira, antes de atravessar o estado em direcção ao Oceano Atlântico, de acordo com o centro de furacões.

"Vai ser poderoso, por isso, por favor, tomem as devidas precauções", disse o governador da Florida, Ron DeSantis, durante uma conferência de imprensa depois de emitir uma declaração de estado de emergência para 51 condados. "Isto tem o potencial de causar muitos danos". O Presidente Joe Biden declarou também uma situação de emergência na Florida, permitindo o início das operações federais de auxílio a catástrofes.

Os esforços de socorro já estão em curso em todo o sudeste dos EUA na sequência do Helene, um furacão de categoria 4 que matou mais de 200 pessoas em seis estados. Foi a tempestade mais mortífera a atingir o continente americano desde o furacão Katrina, que matou cerca de 1400 pessoas em 2005. Com o Milton a aproximar-se da Florida, as previsões de uma temporada de furacões no Atlântico mais sobrecarregada começam a parecer mais acertadas do que no início de Setembro, normalmente a altura de pico para a formação de tempestades.

O Milton é o nono furacão da temporada e a segunda tempestade atlântica a atingir a categoria 5 nesta temporada, depois do Beryl, que em Julho se tornou a primeira tempestade a atingir essa marca.