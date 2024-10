Receita para empreendedores

O empreendedor vitorioso é aquele que consegue se livrar do próprio ego e prioriza o pragmatismo. Isso vale para quem pretende construir um negócio no Brasil ou em Portugal.

A trajetória de um imigrante num país desconhecido nem sempre é fácil, por causa dos muitos desafios a serem enfrentados. Mas há muitas conquistas, sobretudo no caso dos empreendedores.

Antes de mais nada, para empreender em um país que não é o seu de origem, é preciso entender muito bem a legislação local. Qualquer erro no meio do caminho pode resultar em muitos dissabores.

Quando se tem conhecimento do mercado no qual se vai empreender, a ousadia surge como uma aliada muito importante para o sucesso. E isso não tem faltado aos brasileiros que cruzam o Atlântico em busca de uma vida melhor.

Eles trazem na bagagem uma rica tapeçaria de cultura, tradições, saberes e vontade de vencer, aliada à criatividade. É uma boa receita para superar obstáculos e garantir resiliência. Não por acaso, estão à frente de todas as comunidades estrangeiras que vivem em Portugal quando o tema é empreendedorismo.

As regras para os empreendedores são claras: é fundamental conhecer a realidade do mercado, as tendências, a concorrência e o tipo de produtos e serviços que se vai oferecer. Atento aos detalhes da área em que se pretende atuar, será possível adequar intenções ao plano de negócio. Isso fará com que o empreendedor não tenha tantas surpresas pelo caminho e não invista tempo e dinheiro em um setor com poucas chances de sucesso.

Uma das principais vantagens de ser um empreendedor em um outro país é a capacidade de explorar novos mercados e aproveitar oportunidades. A história mostra que determinação e apoio mútuo podem transformar vidas. E inspirar, para que outros não fiquem pelo meio do caminho.

É importante ressaltar que Portugal oferece apoios para novos empreendimentos, mas nem todos daqueles que sonham em ter o próprio negócio ficam sabendo desse suporte fundamental, que é visto pelas autoridades como uma forma de promover inovação e investimentos e produzir riqueza para o país.

Portanto, não deixe escapar essas oportunidades. Há programas gratuitos para formação e acompanhamento de empreendedores, de estruturação do negócio, de fontes de financiamento. Nesse mundo de concorrência tão acirrada, toda ajuda é muito bem-vinda e não convém desperdiçá-la.

Mais: cerque-se de pessoas que vão contribuir para o seu sucesso, não daquelas que sempre vão colocar pedras no caminho. Escolher parcerias exige muita paciência. É melhor esperar um pouco mais do que ter de abortar a ideia tão sonhada porque alguém em quem confiava resolveu jogar contra.

Saiba que parcerias podem ser desfeitas a qualquer momento, e a decisão deve sempre visar o sucesso do negócio com o qual tanto se sonhou. Há, inclusive, bons consultores dispostos a dar uma mãozinha aos empreendedores, e vários deles estão em instituições que apoiam estrangeiros.

Não se acanhe em pedir conselhos. Muitas vezes, a certeza absoluta pode ser uma armadilha fatal. Empreendedores que não ouvem, não seguem adiante. E veja sempre com bons olhos quem pensa diferente, mas não se posiciona como inimigo.

O empreendedor vitorioso é aquele que consegue se livrar do próprio ego e prioriza o pragmatismo. Isso vale para quem pretende construir um negócio no Brasil ou em Portugal. A falta de humildade costuma livrar muita gente do fracasso.