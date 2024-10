Três mil brasileiros pedem ajuda para sair do Líbano. Primeiro voo segue para SP

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Força Aérea Brasileira (FAB) iniciou o resgate de brasileiros da zona de conflito no Líbano. A aeronave KC-30 decolou às 17 horas e 18 minutos e está a caminho de Lisboa, onde faz uma parada técnica a caminho de São Paulo. A nota emitida pelo governo brasileiro informa que embarcaram em Beirute 229 brasileiros, sendo 10 crianças de colo, além de três animais domésticos. A previsão é que cheguem a São Paulo na manhã deste domingo.

Batizada de Operação Raízes do Cedro, o resgate foi determinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a partir do acirramento do confronto entre Israel e grupo Hezbollah. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira negociou com o Líbano e países vizinhos a segurança do resgate.

O objetivo, é resgatar os cidadãos que estão no país com interesse em voltar ao Brasil. Pelo menos 3 mil já pediram ajuda ao Itamaraty. “A prioridade está sendo dada a idosos, mulheres, crianças e pessoas com deficiência”, disse Lula em sua conta no Instagram. O presidente receberá os refugiados no aeroporto de Guarulhos.

O Ministério de Relações Exteriores monitora 20 mil brasileiros residentes no Líbano. Neste primeiro voo, há uma equipe multidisciplinar com médicos, enfermeiros e psicólogos para dar suporte aos passageiros. No ano passado, a FAB realizou a Operação Voltando em Paz, quando foram evacuados 16 mil brasileiros da Faixa de Gaza e da Cisjordânia. Mais de 50 animais domésticos também viajaram.

Flexibilização para pets

O Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil flexibilizou as regras para a entrada de cães e gatos acompanhados de cidadãos repatriados e refugiados provenientes do Oriente Médio. Esse protocolo especial permite o ingresso dos animais sem a apresentação imediata de documentos sanitários exigidos em condições normais.