Há cinco bolsas de 2000 euros cada para “dramaturgos emergentes”

A Comédias do Minho vai seleccionar as propostas, que serão encenadas e apresentadas na XV edição do FITAVALE - Festival Internacional de Teatro do Vale do Minho, a decorrer em Maio de 2025.

A associação Comédias do Minho lançou uma open call para a atribuição de cinco bolsas, no valor de dois mil euros cada uma, destinadas à criação de textos por "dramaturgos emergentes ou com carreira em vias de consolidação".

As propostas seleccionadas serão encenadas e apresentadas na XV edição do FITAVALE - Festival Internacional de Teatro do Vale do Minho.

As candidaturas podem ser submetidas até 31 de Outubro de 2024 e os resultados serão anunciados a 15 de Novembro de 2024. Devem ser enviadas para o e-mail geral@comediasdominho.com, acompanhadas por um excerto de um texto dramatúrgico já existente (com o mínimo de três páginas e o máximo de cinco), nota biográfica e uma nota de intenções.​

O valor da bolsa inclui os direitos de autor e todos os custos associados a deslocações e acolhimento.

O FITAVALE, que envolve as comunidades de cinco municípios —Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Valença e Vila Nova de Cerveira —, é "um projecto que incentiva a mistura e o cruzamento de experiências entre profissionais e amadores de teatro, promovendo uma rica e inspiradora colaboração artística​".

Em comunicado, Fátima Alçada, directora-geral das Comédias do Minho, diz tratar-se de "uma oportunidade para que dramaturgos profissionais se envolvam de forma criativa com as comunidades amadoras”.

