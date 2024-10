Parada e resposta

No momento em que escrevo esta carta, aguardo com ansiedade a contraproposta do PS à contraproposta (irrecusável) do Governo. Com maior ansiedade, aguardo ainda a reacção de Israel à reacção do Irão. Por muito importantes que sejam, não vou perorar aqui sobre aqueles dois temas. Interessa-me mais, de momento, assinalar uma espécie de paralelo entre dois artigos do PÚBLICO, o primeiro, a 2 de Outubro, da autoria de Maria João Marques (M.J.M.), e o segundo, no dia seguinte, de Manuel Carvalho (M.C.). O tom de M.C. não possui o acinte destilado por M.J.M., mas nenhum dos autores esconde alguma animosidade relativamente a Pedro Nuno Santos (P.N.S.).

Ao contrário de M.C., não deixaria de considerar uma evidente quebra de princípios se o PS contemporizasse, ainda que em nome da governabilidade do país (que, na opinião de muitos, não ficará beliscada, caso tenhamos de viver em duodécimos), com as “exigências” de abaixamento do IRC e, sobretudo, da aplicação das regras que o PSD entendia no tocante ao IRS Jovem. Não acompanho M.C. na ideia de que seria um acto de “humildade democrática” P.N.S. propor-se aguardar até ser Governo para corrigir os erros de outros. Antes me parece que seria uma entorse na verticalidade do seu partido.

José A. Rodrigues, Vila Nova de Gaia

O pântano dos pântanos

Após monumental derrota nas autárquicas, em 2001, António Guterres saiu do Governo devido ao “pântano político”. Quem diria que António Guterres ia atolar-se no pântano dos pântanos políticos ao ser investido, em 2017, secretário-geral da ONU. Guterres é hoje um dos políticos com mais coragem do mundo ao afrontar a política armamentista israelita. É um candidato ao prémio Nobel da Paz. Só com o monumental apoio militar dos EUA e de alguns países europeus, o regime israelita conseguiu arrasar Gaza e matar mais de 14.000 crianças. Custa ver as chamadas democracias ocidentais cúmplices no silêncio de crimes de guerra. A aplicação de sanções da União Europeia não é isenta.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

Israel e António Guterres

Israel não tem qualquer razão quando declara persona non grata António Guterres, secretário-geral da ONU. António Guterres é um pacifista e um defensor permanente e indiscutível dos direitos humanos. Convém não esquecer que Israel não cumpriu, praticamente, nenhuma das muitas resoluções da ONU aprovadas nos últimos anos que envolvem directamente Israel. É importante não esquecer, também, que Israel não respeitou nem respeita os direitos humanitários quer na Faixa de Gaza, Cisjordânia ou agora no Líbano. Israel pensa que tem o direito de matar indiscriminadamente em qualquer lugar e que, para tal, basta mandar retirar os residentes das zonas que querem destruir. A Faixa de Gaza está quase toda destruída, assim como grande parte da Cisjordânia. Israel só resolverá o conflito quando cumprir a resolução de 1947 que determinava "... a partilha das terras situadas entre o rio Jordão e o mar Mediterrâneo e a criação do Estado de Israel...". Devemos recordar que inicialmente os palestinianos ficaram com cerca de 45% das áreas envolvidas, mas, pouco a pouco, foram perdendo território para Israel e, como sabemos, a Questão Palestiniana continua por resolver não existindo ainda um Estado Palestiniano. Assim sendo, e se este Estado não for criado rapidamente, será praticamente impossível Israel viver em paz duradoura.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Falta de rigor, de conhecimento histórico ou inclinação?

No PÚBLICO de 4 de Outubro, António Lamas apoia a declaração de persona non grata de Israel em relação a António Guterres. E aponta as razões que, na sua opinião, a justificam: "A organização que dirige (muito mal) está completamente inclinada para um único lado." Presume-se o dos palestinianos (ou será o dos terroristas do Hamas?). É pena que não explicite este aspecto importante. E o exemplo empírico que fundamenta a sua opinião (que é, verdadeiramente, vertical, sem qualquer inclinação para nenhum dos lados, ainda há pessoas verticais no mundo polarizado em dois extremos) é o número de palestinianos em Gaza: se em 1979 havia 250 mil e em 2005 havia 1,3 milhões, é impossível esta guerra ter originado um genocídio (como afirma F. Albanese, responsável da ONU). Além da confusão fatal entre a evolução da população entre 1979 e 2005 e entre 7/10/2023 e hoje, é um grave insulto ao hediondo genocídio dos judeus na Alemanha: como terá havido se hoje há mais judeus no mundo do que em 1945?

Manuel Henrique Figueira, Palmela