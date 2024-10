O ideal da segurança no trabalho

Nos últimos anos, uma série de expressões em inglês invadiu a imprensa internacional para falar da relação das pessoas com o trabalho. Sociólogos dedicaram-se a estudá-las. Economistas a estimar o seu impacto nas empresas. Foi a great resignation, para descrever o período da ressaca da covid-19 quando milhares de trabalhadores reequacionaram as suas prioridades e se despediram dos seus empregos nos EUA e no Reino Unido; o quiet quitting – espécie de grito contra o excesso de trabalho, “faço só aquilo para que me pagam”. E até o conceito de job hopping foi recuperado para descrever quem salta de “emprego em emprego”, criando fortes dores de cabeça a quem quer reter talento.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt