Tunísia: projecção dá vitória a Kais Saied com mais de 89%

O Presidente da Tunísia, Kais Saied, obteve mais de 89% dos votos nas eleições presidenciais deste domingo no país norte-africano, segundo uma sondagem à boca das urnas divulgada pela estação nacional de televisão Wataniya.

A sondagem, realizada pelo instituto Sigma Conseil, indica que Kais Saied, de 66 anos, venceu confortavelmente o industrial liberal Ayachi Zammel, que obteve apenas 6,9% dos votos, e o antigo deputado pan-árabe de esquerda Zouhair Maghzaoui, que ficou em último lugar com 3,9%.

As eleições presidenciais no país registaram, porém, uma baixa taxa de participação, de 27,7%, contra 45% em 2019, segundo dados oficiais.

A participação nas eleições tinha sido de 14,16% até às 13h (mesma hora em Lisboa), em linha com o descontentamento popular já mostrado nos anteriores actos eleitorais do país.

Em 2019, a participação nas presidenciais ficou-se pelos 48,9% na primeira volta e pelos 55% na segunda volta. Os números foram ainda piores no ano passado, quando apenas 11,66% dos nove milhões de eleitores tunisinos foram às urnas nas eleições locais.

Saied atribuiu a baixa taxa de participação nas eleições para as autarquias à “rejeição” por parte da população do funcionamento do anterior parlamento, cujas competências o Presidente assumiu em 2021, decisão qualificada pelos seus críticos como um exemplo clássico de deriva autoritária.

Saied, que nas eleições de 2019 venceu a segunda volta com 72,7% dos votos — tendo os restantes 27,3% sido recolhidos pelo magnata Nabil Karui, que permaneceu preso durante a maior parte da campanha eleitoral — tem liderado, desde 2021, uma campanha de repressão crescente, pondo em causa a representatividade das eleições.

O Presidente enfrentava dois candidatos de pouco peso: Zuhair Magzhausi, líder do Movimento Popular (Echaab) — que lidera desde 2013, após o assassinato do então chefe do partido, Mohamed Brahmi, uma das principais referências da esquerda tunisina — e Ayachi Zamel, líder do partido liberal Azimun, que esteve detido durante toda a campanha eleitoral.

O país, considerado um dos poucos exemplos de sucesso democrático após a eclosão da Primavera Árabe, em 2011, sofreu durante os últimos cinco anos um retrocesso nos direitos e liberdades.

Esse retrocesso foi atribuído ao Presidente, o que levou os seus críticos a fazer comparações entre o actual chefe de Estado e Zine El-Abidine Ben Ali, que governou o país entre 1987 e 2011, e cujo longo mandato terminou precisamente com aquela revolução.