Rússia ataca Kiev e Odessa com mais de 80 drones

Onda de drones manteve grande parte do país sob alerta para ataque aéreo durante horas. Militares ucranianos dizem ter abatido 56 de pelo menos 87 drones lançados em várias regiões do país.

A Rússia desencadeou um ataque nocturno com drones na Ucrânia, tendo como alvo a capital Kiev e atingindo a infra-estruturas do porto de Odessa, no Mar Negro, disseram as autoridades ucranianas neste domingo, 6 de Outubro.

O Serviço de Emergência do Estado disse que uma pessoa ficou ferida e alguns armazéns e camiões de carga ficaram danificados em Odessa. Onda de drones manteve grande parte do país sob alerta para ataque aéreo durante várias horas.

Os militares ucranianos dizem ter abatido 56 de pelo menos 87 drones lançados pela Rússia em várias regiões do país, informou a força aérea, acrescentando que outros 25 foram "perdidos" devido a interferências electrónicas, mas não entrou em pormenores.

O administrador militar da cidade de Kiev, Serhiy Popko, disse que as defesas aéreas destruíram todos os drones que tinham como alvo a capital. Não foram registados feridos. Os alertas de ataques aéreos em Kiev e na região circundante foram anunciados três vezes durante a noite, num total de mais de cinco horas, acrescentou Popko.

A Rússia nega constantemente ter como alvo zonas densamente povoadas na invasão em grande escala da Ucrânia, iniciada em Fevereiro de 2022, mas regularmente lança mísseis, drones e bombas em centros populacionais longe da linha de frente.