Papa apela a fim de “espiral de vingança” no Médio Oriente

O Papa Francisco apelou à comunidade internacional para que “pare a espiral de vingança e não se repitam” ataques no Médio Oriente que “podem precipitar aquela região numa guerra ainda maior”.

Este domingo, 6 de Outubro, na véspera do primeiro aniversário do ataque do Hamas contra Israel, que veio intensificar o conflito entre os dois povos, o Papa lembrou que “ainda há muitos reféns em Gaza" e pediu a sua "libertação imediata”.

Da janela do Palácio Apostólico, Francisco lamentou o facto de o Médio Oriente ter “caído num sofrimento cada vez maior com operações militares destrutivas que continuam a atingir” os palestinianos, lembrando que esta “população está a sofrer muito em Gaza e nos outros territórios, sendo na sua maioria civis inocentes”.

Francisco apelou a “um cessar-fogo imediato em todas as frentes”, incluindo no Líbano, recentemente invadido por Israel na sua guerra contra as milícias do Hezbollah, avança a agência de notícias espanhola EFE.

“Todas as nações têm o direito de existir em paz e segurança e os seus territórios não devem ser atacados ou invadidos. A soberania deve ser respeitada e garantida pelo diálogo e pela paz e não pelo ódio e pela guerra”, disse.

Também este domingo, o Papa anunciou a criação de 21 novos cardeais, entre eles os actuais arcebispos da capital peruana Lima, da cidade argentina de Santiago del Estero, da equatoriana Guayaquil, de Santiago do Chile e da brasileira Porto Alegre, acrescenta a EFE. O consistório para a ordenação destes novos cardeais, que poderão participar num eventual conclave, irá realizar-se a 8 de Dezembro.

Entre os futuros cardeais estarão o arcebispo de Lima, Carlos Castillo Mattasoglio, de Santiago do Chile, Fernando Natalio Chomali Garib, de Santiago del Estero, Vicente Bokalic Iglic, e o arcebispo de Guayaquil, Gerardo Luis Cabrera Herrera.