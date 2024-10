Netanyahu critica declarações de Macron sobre fornecimento de armas. “Uma vergonha”

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, criticou o Presidente francês, Emmanuel Macron, por ter dito que se deveria interromper o envio de armas para Israel, utilizadas no conflito em Gaza, como parte de um esforço alargado para encontrar uma solução política.

"Deviam ter vergonha", disse Netanyahu sobre Macron e outros líderes ocidentais que apelaram ao que descreveu como "um embargo" de armas a Israel.

"Israel vencerá com ou sem o seu apoio", disse num vídeo divulgado pelo seu gabinete, acrescentando que apelar a uma interrupção do envio de armas era vergonhoso.

Macron disse em declarações à rádio France Inter que a prioridade era "regressar a uma solução política e que as armas utilizadas para combater em Gaza fossem suspensas. França não envia armas".

"A nossa prioridade agora é evitar uma escalada. O povo libanês não deve ser sacrificado, o Líbano não se pode transformar noutra Gaza", acrescentou.

França não é um dos principais fornecedores de Israel — no ano passado enviou equipamento militar no valor de 30 milhões de euros, de acordo com o relatório anual de exportação de armas do Ministério da Defesa.

Na última semana, Israel tem atacado fortemente o Líbano. Este sábado um ataque no sul de Beirute fez, pelo menos, dois mortos e 18 feridos, segundo o Ministério da Saúde do Líbano.