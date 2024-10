Pelo menos 33 mortos em ataques israelitas em Gaza nas últimas horas

Pelo menos 33 pessoas morreram devido aos bombardeamentos levados a cabo pelo Exército de Israel na madrugada deste sábado, 6 de Outubro, na Faixa de Gaza, disse uma agência de notícias palestiniana. As autoridades médicas palestinianas disseram à Wafa que pelo menos 18 pessoas foram mortas, incluindo várias crianças, e dezenas ficaram feridas num bombardeamento israelita contra uma mesquita que albergava deslocados em Deir al-Balah, uma zona central da Faixa de Gaza.

As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) confirmaram um ataque que descreveram como cirúrgico contra “terroristas do Hamas que operam dentro de um centro de comando e controlo incorporado numa estrutura que tinha serviu de mesquita Shuhada al-Aqsa, na zona de Deir al Balah".

As IDF acrescentaram que estes “centros de comando” são utilizados pelo movimento islamita palestiniano para “planear e executar ataques terroristas contra as tropas do Estado de Israel”. Da mesma forma, as forças israelitas alegaram ter tomado “medidas para mitigar o risco de ferir civis, com o uso de munições precisas, vigilância aérea e informações adicionais de inteligência”.

Na rede social X (antigo Twitter), as IDF disseram que aviões da Força Aérea atacaram também "terroristas que operam num complexo de comando e controlo na área que era anteriormente utilizada como a escola Iven Rashed em Deir al-Balah".

Fontes locais confirmaram à WAFA que outras 15 pessoas foram mortas em ataques aéreos israelitas contra a zona de Jabalia, no norte da Faixa de Gaza. Um bombardeamento contra uma casa provocou dez mortos, com os feridos a ser transportados para o Hospital Kamal Adwan.

Aviões do exército israelita bombardearam ainda uma residência perto da clínica da Agência da ONU para os Refugiados Palestinianos (UNRWA). Este ataque resultou em duas mortes.

As IDF bombardearam uma casa no bairro de Bir al Najja, no oeste de Jabalia, matando três palestinianos e ferindo "muitos outros", de acordo com a WAFA. Outras fontes indicaram que o exército israelita atacou ainda um camião de distribuição de água, também em Jabalia, embora até ao momento não se saiba se houve vítimas.

O ministério da Saúde do Governo do Hamas, no poder na Faixa de Gaza, anunciou no sábado um novo balanço de quase 42 mil mortos e quase 100 mil feridos no território palestiniano desde o início da guerra com Israel, há quase um ano. As autoridades do enclave admitem que pode haver mais vítimas nos escombros ou em zonas inacessíveis.

Também no Líbano as forças israelitas intensificaram os ataques nas últimas semanas, com bombardeamentos quase constantes, incluindo em Beirute. O governo libanês estima que cerca de duas mil pessoas tenham sido mortas.