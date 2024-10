Gaza: vidas que pararam em 7 de Outubro

Iyad Altahrawi não tem nada no Facebook há mais de um ano, as últimas publicações são mensagens de Outubro do ano passado, com pessoas a perguntar se está a salvo. Hala Olwan tem duas publicações no LinkedIn, uma sobre a posição da Irlanda em relação a Gaza e outra com um crowdfunding para tirar a família do território. A foto mais recente de Abier Almasri é de uma altura feliz, estava em Paris em 2022.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt