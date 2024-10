O que estão os países a fazer para retirar os seus cidadãos do Líbano?

Nações de todo o mundo começaram a retirar os seus cidadãos do Líbano após uma forte escalada no conflito entre Israel e o movimento armado libanês Hezbollah.

As nações de todo o mundo começaram a retirar os seus cidadãos do Líbano após uma forte escalada no conflito entre Israel e o movimento armado libanês Hezbollah, apoiado pelo Irão, e há também quem esteja a fugir do país por conta própria. Que plano de evacuação está a utilizar cada país?

Portugal

O Governo de Luís Montenegro desaconselhou deslocações ao Líbano. Um grupo de cidadãos portugueses que reside no país já foi retirado no passado sábado. Portugal também retirou cinco cidadãos brasileiros do país.

Austrália

A Austrália começou a retirar os seus cidadãos do Líbano via Chipre no sábado. Mais de 400 pessoas chegaram à ilha do Mediterrâneo Oriental em dois voos fretados, sendo esperados mais voos neste domingo. As autoridades australianas e cipriotas referem que poderão fretar novos voos se mais cidadãos mostrarem vontade de sair do Líbano.

Bélgica

O Ministério dos Negócios Estrangeiros belga aconselhou os cidadãos a abandonarem o país o mais rapidamente possível, informou a agência noticiosa Belga.

Brasil

O Brasil, que diz que 3 mil cidadãos querem ser repatriados, enviou um Airbus A330 da Força Aérea para os que pretendem partir. O avião transportou 220 pessoas de Beirute na sexta-feira e deve efectuar dois voos por semana.

China

Mais de 200 cidadãos chineses foram retirados em segurança do Líbano, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros da China no sábado.

Canadá

O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, apelou, no sábado, aos cidadãos canadianos que ainda se encontram no Líbano para que se inscrevam nas listas para serem retirados em voos especiais que já ajudaram mais de mil pessoas a partir. O Canadá tem 6 mil pessoas inscritas para sair do país e as autoridades estão a tentar chegar a mais 2500 durante o fim-de-semana, disse um funcionário do gabinete de Trudeau, acrescentando que estavam a ser acrescentados mais voos para segunda-feira e terça-feira.

Chipre

O Chipre retirou 38 dos seus cidadãos na quinta-feira, utilizando uma aeronave fornecida pela Grécia, e fretou um outro voo para 70 pessoas, incluindo alguns cipriotas e outras nacionalidades, incluindo da Grécia e da Polónia, na sexta-feira à noite.

Dinamarca

A Dinamarca exortou os seus cidadãos a abandonarem o país o mais rapidamente possível, mas afirmou não ter iniciado uma retirada, uma vez que ainda existem voos comerciais para fora do Líbano. A Middle East Airlines vai acrescentar voos suplementares de Beirute para destinos europeus, a fim de satisfazer a procura de viagens comerciais para o exterior, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros dinamarquês.

França

A França tem planos de contingência há meses, mas ainda não ordenou uma retirada. O país tem um navio de guerra na região e um porta-helicópteros que deverá chegar ao Mediterrâneo Oriental nos próximos dias, em preparação para qualquer decisão de retirada de cidadãos estrangeiros do Líbano.

Alemanha

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Alemanha disse que estava a transportar mais 219 cidadãos para fora do Líbano na sexta-feira, à medida que continua a retirar o pessoal não essencial, as famílias dos trabalhadores da embaixada e os cidadãos vulneráveis em termos de saúde. O ministério afirma que irá apoiar outros cidadãos que estão a tentar sair do país.

Grécia

A Grécia, que retirou 22 cidadãos na quinta-feira, juntamente com alguns cipriotas, instou os seus cidadãos a abandonarem o Líbano e a evitarem viajar para o país, colocando uma fragata de prevenção para o caso de ser necessária assistência.

Itália

A Itália reduziu o pessoal diplomático e aumentou o pessoal de segurança na sua embaixada em Beirute. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, instou repetidamente os cidadãos a abandonarem o país e pediu garantias a Israel sobre a segurança das forças de manutenção da paz italianas na região.

Japão

Onze japoneses e cinco estrangeiros deixaram o Líbano com destino à Jordânia a bordo do avião de transporte militar japonês C-2, na sexta-feira.

Países Baixos

Os Países Baixos enviaram um avião militar para repatriar os cidadãos do Líbano, através de dois voos na sexta-feira e no sábado, informou o Ministério da Defesa neerlandês, acrescentando que os voos para a base aérea militar de Eindhoven também receberão pessoas de outros países, se houver espaço suficiente.

Polónia

Um avião que transportava várias dezenas de polacos e cidadãos de outros países que queriam deixar o Líbano aterrou em Varsóvia na sexta-feira. A Polónia já tinha afirmado que iria limitar o número de funcionários da sua embaixada em Beirute.

Roménia

A Roménia evacuou 69 cidadãos do Líbano num avião militar na quinta-feira, informaram os seus ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Defesa. Mais de 1100 cidadãos romenos e suas famílias registaram a sua presença no Líbano na embaixada, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros esta semana.

Rússia

A Rússia começou a retirar cidadãos do Líbano, com as famílias dos seus diplomatas a partirem num voo especial de Beirute na quinta-feira. Cerca de 3 mil russos e cidadãos da Comunidade de Estados Independentes querem partir, avançou a agência de notícias TASS.

Eslováquia

A Eslováquia enviou um avião militar para transportar cidadãos eslovacos e de outras nacionalidades para o Chipre.

Coreia do Sul

Um avião militar sul-coreano retirou 97 cidadãos e os seus familiares do Líbano, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros do país no sábado.

Espanha

A Espanha disse que planeava enviar dois aviões militares para retirar cerca de 350 cidadãos do Líbano.

Turquia

O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Turquia disse na terça-feira que estava pronto para uma possível retirada de turcos do Líbano por via aérea e marítima, e que estava a trabalhar com cerca de 20 países para uma possível retirada de cidadãos estrangeiros através da Turquia. Cerca de 14 mil cidadãos turcos estavam registados no consulado no Líbano, mas o número não é definitivo, dizem as autoridades.

Reino Unido

O Reino Unido fretou um número limitado de voos para os seus cidadãos deixarem o Líbano, repetindo o conselho de retirada imediata. Deslocou cerca de 700 soldados para o Chipre, reforçando os meios militares, incluindo dois navios da Royal Navy.

EUA

Os Estados Unidos ordenaram o envio de dezenas de tropas para o Chipre para ajudar a preparar cenários como a retirada de norte-americanos do Líbano. O Departamento de Estado disse na terça-feira que está a trabalhar com as companhias aéreas para aumentar o número de voos para fora do Líbano, com mais lugares para os norte-americanos.