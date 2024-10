Linha do Douro suspensa entre Régua e Pocinho devido a descarrilamento

A circulação ferroviária está suspensa entre o Peso da Régua e o Pocinho, na Linha do Douro, devido ao descarrilamento de um boggie, um dos rodados do comboio, disse fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

O descarrilamento aconteceu pelas 8h30 deste domingo, 6 de Outubro, devido ao embate numa pedra que se encontrava na linha ferroviária e, segundo a empresa, neste momento não há previsões para retomar a circulação neste troço.

O boggie é o conjunto de rodados sobre os quais assenta a carruagem.

Segundo a fonte da IP, o incidente aconteceu ao quilómetro 114 da Linha do Douro, entre as estações de Covelinhas e do Pinhão, no distrito de Vila Real, havendo registo apenas de danos materiais.

A CP informa, nas redes sociais, que devido à suspensão da circulação entre a Régua e o Pocinho vai ser suprimido o Comboio Histórico do Douro e que os clientes que tenham adquirido bilhete podem solicitar o reembolso.

Devido à previsão de chuva forte e persistente, os distritos de Vila Real, Porto, Viseu e Aveiro estão desde as 6h com aviso laranja, que deverá vigorar até às 12h no caso do Porto, até às 15h em Vila Real e até às 18h em Aveiro e Viseu, ao passo que o distrito de Coimbra ficará sob aviso laranja entre as 12h e as 18h.