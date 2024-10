Deslizamento de terras corta Estrada Nacional 230-2 em Albergaria-a-Velha

Um deslizamento de terras obrigou ao corte da Estrada Nacional 230-2 em Albergaria-a-Velha, este domingo, numa zona afectada pelos incêndios de Setembro, disse à Lusa fonte da Protecção Civil.

Segundo a mesma fonte, o deslizamento de terras ocorreu na localidade de Frossos, no concelho de Albergaria-a-Velha (distrito de Aveiro), numa zona afectada pelos incêndios de Setembro.

De acordo com o site da Protecção Civil, o alerta para o deslizamento de terras foi dado às 13h30, estando no local, pelas 18h55, dois operacionais e um meio terrestre a assegurar o corte da via.

Este domingo encontram-se cinco distritos sob aviso laranja e sete sob aviso amarelo devido à chuva forte. O IPMA já tinha alertado para a possibilidade de deslizamento de terras em zonas afectadas pelos incêndios, pois a falta de vegetação, queimada pelos incêndios, deixa o solo mais desprotegido.