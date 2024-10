Sócios do Sporting aprovam recompra do Alvaláxia com “maioria esmagadora”

Os sócios do Sporting aprovaram este sábado, em assembleia geral, a recompra do centro comercial Alvaláxia com 96% dos votos, anunciou o presidente da Mesa da Assembleia Geral do clube.

Após o jogo com o Casa Pia, João Palma divulgou os resultados da votação dos dois pontos que estavam em discussão, adiantando que as duas propostas foram aprovadas por mais de 95% dos sócios presentes.

A recompra do centro comercial Alvaláxia teve a aprovação de 95,73% dos sócios presentes, correspondente a 15.342 votos e 96,09% dos votos. Já o relatório de contas relativo à época passada foi aprovado com 94,54%, o que corresponde a 15.307 votos.

João Palma afirmou que a votação mostrou uma "maioria esmagadora" de sócios que querem que o Sporting readquira o património que outrora vendeu.

"O Sporting foi vendedor de património, hoje deu o passo contrário, de retorno. É um ponto de viragem em que o clube consegue começar a recuperar. Os sócios manifestaram-se a favor da recompra", disse o presidente da Mesa da Assembleia Geral, acrescentando que o clube está unido.

"As percentagens alcançadas pelas duas propostas são esmagadoras e significam que o clube está muito unido. Hoje em dia o Sporting, fruto das vitórias que vai conquistando, é um clube unido, o que também tem que ver com a consolidação financeira", sublinhou João Palma, que destacou ainda a forma "correcta e ordeira" como decorreram os trabalhos.

O Sporting propôs aos sócios a aquisição do espaço comercial Alvaláxia por 17 milhões de euros, com a compra directa ou por acções em cima da mesa.

A proposta já foi sujeita a parecer do Conselho Fiscal e Disciplinar, de acordo com a comunicação dos "leões", que nota que a direcção considera a compra deste imóvel "estratégica e de extrema importância" no imediato.

A 19 de Setembro, o clube apresentou um plano estratégico para os próximos 10 anos em que a recompra do complexo, para ser reconvertido num novo museu, é uma das pedras basilares.

O espaço comercial junto ao estádio foi alienado em 2007, durante a presidência de Filipe Soares Franco, e o objectivo é criar um espaço "de entretenimento", seja em dias de jogo ou não.