Quénia domina por completo a maratona de Lisboa

Os quenianos Wisley Kimeli e Rael Nguriatukel foram, neste domingo, os vencedores da maratona masculina e feminina de Lisboa, respectivamente, com o Quénia a ter a exclusividade dos pódios na prova portuguesa.

Na corrida, que teve início na Avenida da República, em Cascais, e foi concluída na Praça do Comércio, em Lisboa, Wisley Kimeli efectuou o percurso em 2h08m33s, sendo seguido pelos compatriotas Emanuel Kemboi (2h09m10s) e Edwin Tuitoek (2h09m48s).

Do lado feminino, Rael Nguriatukel levou a melhor em 2h27m11s, mais de três minutos abaixo da segunda classificada, Cynthia Kosgei (2h30m36s), com o pódio 100% queniano a ser completado por Sheila Chebet (2h33m48s).

Bruno Lourenço, do JFD Running, foi o primeiro português a concluir a maratona, com o 11.º tempo da geral masculina (2h26m44s), ao passo que Laura Grilo, a representar o Clube de Praças da Armada, se assumiu como a melhor atleta feminina, no oitavo lugar, com 2h57m03s.

Na meia-maratona de Lisboa, com início na Ponte Vasco da Gama e final no mesmo sítio, o etíope Mosinet Geremew foi o primeiro, em 1h03m09s, sendo acompanhado no pódio pelo queniano Peter Kipsirat (1h03m16s) e pelo ugandês Victor Kwemboi (1h03m23s).

Na vertente feminina, Faith Kiprotich, do Quénia, venceu com o tempo de 1h10m33s e a compatriota Faith Chepkoech ficou a apenas quatro segundos, em segundo, com a etíope Alem Nigus a concluir no terceiro posto, em 1h10m46s.

Em relação aos portugueses, André Pereira (Benfica) foi quinto na tabela masculina, em 1h05m51s, ao passo que Susana Godinho (RD Águeda) foi a sétima no sector feminino, em 1h13m24s.