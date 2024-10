Nevoeiro obriga a interrupção do Nacional-Benfica

O jogo Nacional-Benfica, relativo à 8.ª jornada da Liga portuguesa de futebol, foi interrompido aos 8m05s de jogo, por falta de condições de visibilidade. O denso nevoeiro que ciclicamente se abate sobre a Choupana levou o árbitro, Gustavo Correia, a ordenar o regresso provisório às cabinas.

De acordo com os regulamentos da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), o árbitro pode decretar uma paragem inicial até 30 minutos, que poderá ser prolongada por mais 30, no máximo, se houver entendimento entre os clubes em causa.

O jogo iniciou-se já com uma camada substancial de nevoeiro, que inicialmente pareceu dar sinais de levantar, mas a verdade é que a situação se agravou e, depois de uma primeira tentativa de retomar o encontro, o juiz da partida optou mesmo pela interrupção.

Têm sido várias as ocorrências do género ao longo dos anos sempre que o Nacional joga em casa. E algo do género já aconteceu com o Benfica também, há cerca de oito anos, com o jogo a ser interrompido e retomado somente no dia seguinte.

Neste caso, porém, esse cenário será praticamente inviável, já que a partir de segunda-feira se entra em período de competição de selecções, com os jogadores internacionais a juntarem-se às comitivas para o calendário da FIFA.

De resto, quando forem retomadas as competições de clubes, será também difícil encaixar este encontro no imediato, já que durante praticamente um mês o Benfica disputará dois jogos por semana, entre compromissos do campeonato, da Taça de Portugal, da Liga dos Campeões e da Taça da Liga.