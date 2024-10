Gazzaniga defende três penáltis e o triunfo do Girona: “Desta vez correu bem”

Guarda-redes argentina foi a estrela de serviço no embate com o Athletic Bilbau. Até a repetição de uma grande penalidade conseguiu deter.

No Euro 2024, vimos Diogo Costa fazer uma das exibições mais memoráveis na selecção portuguesa, quanto travou três remates no desempate por grandes penalidades diante da Eslovénia, nos oitavos-de-final do torneio. Uma raridade nos dias que correm. Pois bem... Neste domingo, em Espanha, Paulo Gazzaniga fez algo de semelhante, ao travar três penáltis no Girona-Athletic Bilbau, assegurando o triunfo (2-1) para a equipa da casa, na 9.ª jornada da Liga.

“Estou contente com os três pontos que a equipa conseguiu. Não me lembro de outro jogo como este”, resumiu o guarda-redes argentino, de 32 anos, acrescentando que estudou as grandes penalidades com o treinador: “Desta vez correu bem”.

Correu mais do que bem, na verdade. Aos 28’, com 0-0 no marcador, defendeu com as mãos um remate rasteiro de Álex Berenguer para o lado direito. Entretanto Asprilla marcou para o Girona e Sancet empatou para o Athletic, tudo num período de três minutos e ainda antes do intervalo no Estádio Municipal de Montilivi, com quase 14 mil pessoas nas bancadas.

No segundo, os minutos 56 e 58 foram inesquecíveis para o internacional argentino — por uma vez apenas, em 2018, frente ao México. Do alto do seu 1,96m, dançou à frente do marcador e frustrou Iñaki Williams, ao defender com os pés. O lance, porém, foi alvo de repetição porque os pés de Gazzaniga não estavam em contacto com a linha de baliza. Já tinham tremido dois jogadores da linha dos 11 metros, por isso os visitantes lançaram um terceiro às cobras: Ander Herrera atirou e o guarda-redes aplicou a mesma receita, defendendo com os pés, rigorosamente na mesma zona.

A euforia nas bancadas era justificada e ainda houve razões para subir um pouco mais de tom, quando, já aos 90+9’, Cristhian Stuani apontou o 2-1 que valeu o terceiro triunfo ao Girona na Liga. E como surgiu o golo? De penálti, pois claro.

É de Gazzaniga que quem esteve no estádio (e não só) irá lembrar-se sempre que recordar este jogo. Ele, que se mudou de Murphy para a Europa aos 15 anos em busca de um futuro no futebol. Encontrou-o em Inglaterra (Southampton, Tottenham, Fulham) e em Espanha (Rayo Vallecano, Elche e Girona, desde 2022), onde está a criar memórias inapagáveis.