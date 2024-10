Carvajal tem lesão grave no joelho direito e não deve jogar o resto da época

Lateral direito internacional espanhol sofreu uma lesão grave no joelho direito, no encontro de sábado com o Villarreal, e deverá ficar afastado dos relvados entre oito a dez meses.

O lateral direito internacional espanhol Dani Carvajal, jogador do Real Madrid, sofreu uma lesão grave no joelho direito, no encontro de sábado com o Villarreal, e deverá ficar afastado dos relvados entre oito a dez meses.

O jogador, de 32 anos, confirmou nas redes sociais que sofreu uma "lesão grave no ligamento cruzado" do joelho direito e o departamento médico do clube espanhol confirmou-o, em comunicado.

"Depois dos testes realizados ao nosso jogador Dani Carvajal pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticado a rotura do ligamento cruzado anterior, do ligamento colateral externo e do tendão poplíteo da sua perna direita. Será operado nos próximos dias", informou o clube no seu sítio oficial.

Se confirma una lesión grave de ligamento cruzado, voy a tener que pasar por quirófano y estar unos meses fuera de los terrenos de juego.

Ya estoy deseando empezar la recuperación y regresar como una bestia.

Muchas gracias a todos por vuestros mensajes, me siento muy querido. ?? pic.twitter.com/FdVgVhrLEC — Dani Carvajal Ramos (@DaniCarvajal92) October 6, 2024

Segundo fontes dos "merengues", citadas pela agência espanhola EFE, Carvajal será operado em cerca de cinco dias, quando estiver reduzida a inflamação nas zonas afectadas, sendo que, em casos de rotura dos ligamentos cruzados, o tempo de paragem oscila entre os oito e os 10 meses, dependendo de cada caso.

O diagnóstico feito pelo Real Madrid confirma, assim, o pior cenário, já avançado pelo jogador, que partilhou uma foto nas redes sociais a partir da ambulância na qual saiu do Estádio Santiago Bernabéu.

Carvajal lesionou-se na parte final do encontro caseiro com o Villarreal, da nona jornada da Liga espanhola, que o Real Madrid venceu por 2-0, com tentos do uruguaio Federico Valverde, aos 14 minutos, e do brasileiro Vinicius Júnior, aos 73. "Estou ansioso por começar a recuperação e voltar como uma fera", escreveu o lateral espanhol.