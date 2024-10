O Angrajazz celebrou 25 anos e já olha para o futuro

Fundado em 1999, o festival de jazz de Angra do Heroísmo consolidou-se como um dos grandes festivais nacionais. Com uma programação consistente ano após ano, aposta numa mescla estilística que cruza projectos inovadores de jazz contemporâneo com outros que olham para a tradição do jazz. Para assinalar a 25.ª edição do Angrajazz, que se realizou entre os dias 2 e 5 de Outubro no Centro Cultural e de Congressos, a programação foi alargada para oito concertos e, entre diferentes abordagens, o festival açoriano mostrou a amplitude do jazz da actualidade.

