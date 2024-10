Segunda na TV: Pamela na cozinha, a estreia de The Franchise e memórias do horror

CINEMA

Papillon

AMC, 20h05

França, anos 1930. Henri “Papillon” Charrière (Charlie Hunnam) é condenado a prisão perpétua por um delito que não cometeu. Enviado para cumprir pena na costa da Guiana Francesa, conhece Louis Dega (Rami Malek), um famoso falsificador, de quem se torna amigo. Os dois fazem um pacto: em troca de protecção, Dega ajuda-o no seu plano de evasão. O dinamarquês Michael Noer realizou, em 2017, este remake da célebre obra dirigida, em 1973, por Franklin J. Schaffner.

Ursos Não Há

RTP2, 23h43

Numa aldeia junto à fronteira do Irão com a Turquia, decorrem duas histórias paralelas. Pessoas que se amam enfrentam sérias dificuldades na concretização do seu amor, quer pelos preconceitos da sociedade, quer por temor às autoridades que, mesmo ao longe, as vão vigiando. Em competição na 79.ª edição do Festival de Cinema de Veneza – onde recebeu o Prémio Especial do Júri –, um filme sobre o valor da liberdade, escrito, produzido, realizado e protagonizado em segredo pelo iraniano Jafar Panahi, perseguido há anos pelo Governo do seu país.

SÉRIES

The Franchise

Max, streaming

Estreia. Criada por Jon Brown (Succession), com um dedo de Armando Iannucci e outro de Sam Mendes, urde uma sátira à produção em massa de filmes de super-heróis, nos bastidores disfuncionais de um franchise cinematográfico onde sobejam as pressões e vai escasseando a criatividade. “Porque cada louco tem a sua história de origem”, justifica a Max. Himesh Patel, Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Powell formam o elenco.

Calma, Larry!

Star Comedy, 23h45

Começa a 12.ª e última temporada da premiada paródia escrita, produzida e protagonizada por Larry David, co-criador de Seinfeld. É um auto-retrato hiperbólico e desconcertante do seu temperamento maníaco, hipocondríaco, irritadiço e em constante desacordo com todos os que se atravessam no seu caminho, sejam eles amigos célebres ou ilustres desconhecidos.

CULINÁRIA

Pamela Cozinha com Amor

Casa e Cozinha, 20h30

A actriz e activista Pamela Anderson ressurge como cozinheira e anfitriã de um programa em que a dieta vegana e a sustentabilidade estão sempre em cima da mesa. Cada capítulo conta com um convidado, cabendo as honras inaugurais ao chef Michael Solomonov. Para saborear de segunda a sexta-feira.

DOCUMENTÁRIOS

As Ilhas Selvagens de Lanzarote

RTP2, 16h13

Viagem ao Chinijo – arquipélago de pequenas ilhas e ilhéus no nordeste das Canárias – à descoberta da riqueza da biodiversidade que habita as suas paisagens e águas, um verdadeiro santuário para animais como cagarras, abetardas, peneireiros, baleias-piloto ou golfinhos.

Agentes de Guerra

RTP2, 20h39

Docudrama realizado por Tim Dunn acerca das extraordinárias – porém, esquecidas – estrategas (mulheres) de guerra da Marinha Real Britânica, determinantes para as movimentações das forças aliadas na Batalha do Atlântico, na II Guerra Mundial. Os seis episódios regressam hoje à RTP2, em regime diário.

Supernova: O Massacre no Festival de Música

História, 22h15

Estreia. A memória trágica do massacre perpetrado pelo Hamas, há precisamente um ano, no festival de música que se realizava no deserto do Negev, em território israelita, junto à Faixa de Gaza, é trazida à luz por sobreviventes, familiares, socorristas e outras testemunhas do horror que foi o ataque-surpresa daquela manhã. Recorrendo a “materiais meticulosamente recolhidos de dezenas de fontes”, o documentário promete apresentar “uma perspectiva sem precedentes” do que se passou.

Os Irmãos Menendez

Netflix, streaming

Depois da série Monstros: A História de Lyle e Erik Menendez, que dramatizava o caso de crime real dos irmãos americanos que mataram os pais – série que, num fósforo, se tornou a mais vista da plataforma –, eis o documentário que explora a mesma história, agora pelo ângulo dos próprios Menendez, que a comentam a partir da prisão.