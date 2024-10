Ricky Gervais volta a Lisboa em 2025 para apresentar Mortality

O comediante abrirá a digressão europeia do seu novo espectáculo de stand-up comedy a 27 de Fevereiro na Meo Arena, por onde já passara em 2023 com Armageddon.

O humorista britânico Ricky Gervais deverá iniciar em Portugal a digressão europeia do espectáculo de stand-up comedy Mortality, actuando a 27 de Fevereiro do próximo ano na Meo Arena, em Lisboa.

É pelo menos o que sugere a mensagem que o comediante publicou este domingo de manhã na rede social X (ex-Twitter), na qual adianta algumas das primeiras salas já confirmadas, acrescentando que os bilhetes estarão à venda a partir da próxima sexta-feira, dia 11 de Outubro.

Sobre uma imagem em que aparece com umas asas pretas, Ricky Gervais enumera seis salas, por ordem cronológica das actuações já previstas: a Meo Arena, em Lisboa (27 Fevereiro), a Accor Arena, em Paris (8 de Março), a 3Arena, em Dublin (26 de Março), a Stadthalle de Viena (11 de Abril), a Spektrum, em Oslo (10 de Maio), e o Hallenstadion, em Zurique (5 de Julho).

O actor e humorista regressa assim a Lisboa, onde já apresentara em Outubro de 2023, e no mesmo local (então ainda designado Altice Arena), o espectáculo Armageddon, depois exibido na Netflix, como deverá acontecer com este Mortality.

Popularizado pela série televisiva The Office, que co-escreveu e dirigiu com Stephen Merchant, e na qual interpretou a personagem principal, David Brent, Ricky Gervais conta com um impressionante currículo como humorista, actor, argumentista, realizador, produtor televisivo, e até músico, tendo integrado, como vocalista, a efémera banda new wave britânica Seona Dancing.

Com sete prémios Bafta, cinco National Comedy Awards, dois Emmys e três Globos de Ouro – cujas galas tem sido recorrentemente convidado a apresentar –, devem-se-lhe séries como Extras (2005-2007), Derek (2012-2014) ou a mais recente After Life (2019-2022), que escreveu, realizou, produziu e interpretou para a Netflix. Participou também em vários filmes, tendo protagonizado Ghost Town (2008), de David Koepp, e A Invenção da Mentira (2009), que co-realizou com Matthew Robinson.