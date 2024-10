Tecnologia brasileira, associada à marca Fittipaldi, desbrava a indústria náutica

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



A Ghinis Boats, empresa fundada por Jorge Ghinis, 58 anos, brasileiro radicado em Portugal há seis anos, está investindo em um estaleiro para a construção de barcos na Europa, com foco em tecnologia para o mercado náutico. Um dos diferenciais da empresa é uma patente que utiliza o alumínio (em substituição à fibra de vidro e ao aço), permitindo aumentar a área das embarcações de médio porte.

A empresa firmou uma parceria estratégica com o ex-piloto de Fórmula 1 Emerson Fittipaldi, 77. Os investimentos previstos no projeto são da ordem de 2 milhões de euros (R$ 12 milhões), que Ghinis planeja captar na Europa e nos Estados Unidos. Os planos estimam que, em até três anos, as vendas atinjam 150 unidades por ano.

A patente registrada pela Ghinis Boats permite o posicionamento dos motores de popa, aumentando em até 70% o espaço útil das embarcações, o que oferece a vantagem considerável sobre os designs tradicionais. O projeto também contribui para uma redução significativa nos custos operacionais das embarcações.

Devido à utilização de materiais 100% recicláveis e ao desenvolvimento tecnológico dos motores de popa, que tiveram grande avanço nos últimos dez anos em comparação aos motores internos, o empresário estima uma economia geral de 15% nos barcos, em relação à concorrência.

Segundo a Ghinis Boats, o alumínio usado nas embarcações é mais leve, durável e resistente à corrosão, em comparação com os materiais mais tradicionais, como fibra de vidro ou aço. Essas características o tornam ideal para barcos de lazer e esportivos, além de facilitar as manobras e garantir uma navegação mais eficiente e segura.

Estratégias e inovação

A parceria com Emerson Fittipaldi, lenda do automobilismo com dois títulos mundiais na Fórmula 1, é um ponto estratégico para a Ghinis Boats na conquista do mercado europeu. A colaboração inclui o desenvolvimento de uma linha de barcos específica, que levará o sobrenome Fittipaldi, agregando o prestígio e a tradição do piloto à marca Ghinis.

“Com o selo Fittipaldi, temos a possibilidade de vender cerca de 15 unidades por ano apenas dessa linha, o que reforça a diversificação e a atratividade dos nossos produtos”, afirma Ghinis.

A Ghinis Boats aposta no aporte de capital de investidores. A empresa já arrecadou mais de US$ 50 mil (47,5 mil euros ou R$ 285 mil) por meio de sua campanha na Wefunder, uma das maiores plataformas de crowdfunding dos Estados Unidos. Esse investimento não só representa uma oportunidade promissora no setor náutico, como também pode viabilizar a obtenção do visto E-2 para os EUA, além do Startup Visa para Portugal, o que se torna uma vantagem adicional para a empresa atrair mais investidores. O valor representa a primeira fase de captação de investimentos da Ghinis Boats e serve para a expansão da marca.

O mercado global de embarcações de recreação é estimado em US$ 16 bilhões (15,2 bilhões de euros ou R$ 91,2 bilhões), com projeções de crescimento contínuo nos próximos anos, especialmente na Europa e na América do Norte.

O projeto da empresa inclui a instalação de uma base em Portugal. A Ghinis Boats recebe mentoria do Instituto Pedro Nunes (IPN), da Universidade de Coimbra, que oferece suporte estratégico e orientação para o desenvolvimento da empresa. O IPN é reconhecido por seu papel de destaque no fomento à inovação e ao empreendedorismo. A empresa também está incubada na Startup Portimão, um centro de inovação e empreendedorismo no Algarve, que oferece suporte estratégico para o crescimento da marca no mercado europeu.