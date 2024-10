Cedências inteligentes de Luís Montenegro para assegurar a governação até 2026

Luís Montenegro revelou maturidade e capacidade política, enquanto primeiro-ministro, na forma inteligente como cedeu às exigências do PS nas negociações do Orçamento do Estado para 2025. Ao deixar cair a sua proposta de IRS Jovem e ao matizar a baixa de IRC, Luís Montenegro obrigou o líder dos socialistas, Pedro Nuno Santos, a ter de ir a jogo, a negociar e a também ceder. Mas mais do que isso, o primeiro-ministro poderá ter assegurado a sua permanência à frente do Governo, pelo menos, até 2026.

