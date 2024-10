O Bloco de Esquerda (BE) propôs nesta sexta-feira ao presidente da Assembleia da República iluminar a fachada do Parlamento com as cores da bandeira da Palestina no dia 27 de Outubro, data que marca um ano desde que Israel intensificou os ataques na Faixa de Gaza. A proposta deverá ser discutida na próxima conferência de líderes, a 9 de Outubro.

