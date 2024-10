IRS jovem

Tem sido recorrente ver os diferentes governos tentarem encontrar meios de evitar a saída do país de jovens com grande valor por não encontrarem as condições que consideram merecer. Na prática, pouco mais aparece do que benesses fiscais, bem diferente do que acontece em países onde estes jovens vêem reconhecido o seu valor. Falo com conhecimento de causa, de alguém que viu o seu projecto de investigação interrompido por falta de financiamento. Não tendo desistido, encontrou na Dinamarca quem estivesse interessado em apoiá-lo. Não demorou um ano a uma empresa fazer-lhe um excelente contrato de trabalho. É aqui que está a grande diferença e que leva os jovens de grande valor a abandonarem o país. Quando se fala de uma nação onde o rendimento de trabalho é baixo, o nosso tecido empresarial não consegue absorver esta gente. Porque será? Julgo ser muito mais importante pensar neste tipo de investimento, e como apoiá-lo, do que se pretender dar benefícios fiscais.

António Barbosa, Porto

IRC e IRS jovem

Parece que, finalmente, vamos ter um consenso e ver um ponto final na dramática novela da aprovação do Orçamento do Estado. Parece…

Independentemente do desenlace final, que desconheço no momento em que escrevo, acho impressionante que as grandes clivagens, opções estratégicas fundamentais e convicções profundas quanto ao programa orçamental do país se resumam a ponto a mais ou a menos em IRC e idade a mais ou a menos no IRS.

Foi/é um triste espectáculo de quem resolveu fazer disto espectáculo, e ponto capital que poderia até levar o país a novas eleições. Obviamente que não está/estava em causa o conteúdo objectivo, mal estaríamos se as grandes opções programáticas fossem estas.

Foi birra de quem queria ter tema de discórdia e pegou nestes, mas, sinceramente, poderiam ter arranjado assunto mais substancial. No resto estão completamente de acordo em tudo? Quanto às grandes opções nos campos económico, social, educação, saúde, justiça, não há divergências nem propostas alternativas? Sinceramente…!

Carlos J. F. Sampaio, Esposende

Insuportável, a indiferença cúmplice

A política devia reger-se sempre por valores de elementar decência, respeito pelo outro, sem limites no pulmão humanista e com coragem para afirmar uma agenda de pacificação. Sim, a essa luz o secretário-geral da ONU é um grande político.

Nunca como hoje foi tão importante afirmar aos quatro ventos os valores do humanismo; nesse sentido, aclamar António Guterres, que os defende sem peias na face dos monstros e que ousa clamar por paz aos ouvidos de mercador dos poderosos da terra, é um acto de elementar justiça democrática. Nunca o epíteto de persona non grata com que foi aviltado por um regime que nada tem de "democracia liberal" e que há muitos anos pratica o apartheid foi tão encarado como uma medalha de honra…

A desgraça gerada por este genocídio sistemático de inspiração divina (um novo Amaleque, nas próprias palavras do agressor…) gerará ondas infindas de refugiados. E que clima espera estes novos danados da terra perante a xenofobia e indiferença que grassam? Quando leio que "os emigrantes não são um perigo, estão em perigo", como disse o Papa Francisco (e eu levo as suas palavras muito a sério), é imperativo alargar uma consciência de cidadania democrática capaz de fazer frente a estes flagelos. O que passa por combater as guerras, filhas da intolerância e da cobiça.

O tempo que nos coube viver é tudo menos "interessante" (como diria Eric Hobsbawm) e, sim, época brutal de preconceito e ódios à solta. Urge combater as injustiças contra os fracos, vítimas a nu e cru ao sabor de cores bíblicas e deuses cruéis, sempre em nome do sectarismo, do lucro desenfreado, do poder corrupto, da agenda armamentista, da lei dos mais fortes. Nada aprendemos com a História?

Num tempo de indiferença chocante (basta ler e ouvir os "especialistas" e "comentadores" da nossa praça, quase todos alinhados no branqueamento do regime déspota de Netanyahu), existe mesmo o imperativo moral de travar a ocupação e a guerra. Como defendeu no PÚBLICO a relatora das Nações Unidas para os Direitos Humanos nos territórios ocupados, Francesca Albanese, urge gerar paz entre beligerantes, proteger as populações civis e devolver decência a estas terras mártires, o que começa por reconhecer, à luz do Direito internacional, o Estado Palestiniano.

Tempos interessantes? São, sobretudo, tempos muito tristes, a que urge saber dar resposta cívica, cultural e política.

Vítor Serrão, Santarém