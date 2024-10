Discurso de Milei na ONU fortemente inspirado na série “Os Homens do Presidente”

A imprensa argentina detectou semelhanças gritantes entre a intervenção do Presidente na Assembleia Geral da ONU e um monólogo do Presidente interpretado por Martin Sheen na série de 1999.

Se ficou com a impressão de que já tinha escutado algures uma parte considerável do discurso do Presidente argentino, Javier Milei, na Assembleia Geral da ONU no mês passado, então talvez tenha razão. E, tal como os assessores de Milei, é possível que também seja um grande fã da série “Os Homens do Presidente”.

Foi a 24 de Setembro que Milei se estreou em discursos nas Nações Unidas e decidiu fazer uma defesa intensa dos valores em que acredita e de como não é possível que os líderes mundiais se afastem desses princípios.

“Acreditamos na liberdade de expressão para todos. Acreditamos na liberdade de religião para todos. E como, nos tempos de hoje, o que acontece num país tem um impacto rápido nos outros, acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão, seja através de opressão política, escravatura económica ou fanatismo religioso. Esta ideia fundamental não se deve ficar por meras palavras, deve ser apoiada pelos factos: diplomaticamente, economicamente e materialmente.”

Este excerto do discurso de Milei na Assembleia Geral da ONU chamou a atenção de alguns jornalistas argentinos que notaram semelhanças gritantes com uma cena da série “Os Homens do Presidente”, de 1999. “Mais ninguém notou?”, questionou o jornalista Carlos Pagni num artigo no jornal La Nación publicado na sexta-feira.

“Somos a favor da liberdade de expressão em todo o lado. Somos a favor da liberdade de culto em todo o lado. E porque nestes tempos tu podes construir uma bomba no teu país e trazê-la para o meu país, o que acontece no teu país é muito importante para mim. Portanto, somos a favor da liberdade da tirania, seja sob a forma de opressão política, escravatura económica ou fanatismo religioso. Esta ideia fundamental não deve contar meramente com o nosso apoio, deve ser apoiada com a nossa força: diplomaticamente, economicamente e materialmente.”

Estas foram as palavras proferidas pelo Presidente Jed Bartlett, interpretado por Martin Sheen, no episódio 15 da quarta temporada de “Os Homens do Presidente”, numa reunião com conselheiros na Casa Branca.

As semelhanças entre o discurso de Milei e a cena da série norte-americana deram origem a várias críticas ao Presidente argentino, eleito no ano passado com um discurso fortemente anti-sistema e com a defesa de uma reformulação total da economia argentina. Segundo o La Nación, Santiago Caputo, um dos principais assessores de Milei, é um confesso fã da série escrita por Aaron Sorkin que terá visto mais de seis vezes.

O site de jornal de esquerda Página 12 fala de um "plágio" e questiona ironicamente se Sorkin irá pedir uma indemnização a Milei por se ter apropriado das palavras do monólogo.

O Guardian recorda que há vários casos de políticos em todo o mundo que parecem ir buscar inspiração a várias figuras da ficção e Milei não é sequer o primeiro a imitar Jed Bartlett. Em 2020, um jornalista australiano detectou muitas semelhanças entre uma intervenção de um deputado trabalhista e frases do Presidente fictício criado por Sorkin – o político acabou por admitir ser um grande fã da série e ter feito uma “homenagem inconsciente”.