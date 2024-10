Autocrata a caminho da reeleição na Tunísia, onde a UE arrisca a sua “credibilidade”

As terceiras presidenciais desde a revolução na Tunísia, neste domingo, marcam um passo de gigante no fortalecimento de um regime que é cada vez mais difícil de distinguir daquele que os tunisinos derrubaram no início das chamadas Primaveras Árabes. Com candidatos na prisão, observadores afastados, jornalistas perseguidos e a decisão, do Parlamento, de retirar a um tribunal a autoridade para julgar disputas eleitorais, não sobra sequer a aparência de uma eleição credível e legítima.

