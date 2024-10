Mais de 20 pessoas morreram e dezenas estão desaparecidas após cheias na Bósnia

Equipas de resgate bósnias estão, durante este sábado, 5 de Outubro, a vasculhar os escombros de várias habitações na aldeia de Donja Jablanica em busca de dezenas de pessoas desaparecidas depois de o país ter sido afectado pelas inundações mais mortíferas dos últimos anos. Estima-se que 29 pessoas tinham morrido na zona de Jablanica, a 70 quilómetros a sudoeste de Sarajevo.

Uma escavadora retirou os escombros para pôr a descoberto carros e casas, enquanto membros das equipas de socorro aguardavam para perceber se havia sobreviventes. Alka Glusic, de 74 anos, perdeu um irmão e três familiares directos. "A casa do meu irmão já não existe. Não há lá ninguém", disse Glusic à Reuters, em lágrimas.

Segundo os meios de comunicação social bósnios, a chuva intensa que caiu durante a noite fez interromper as buscas. Nezima Begovic, de 62 anos, teve "sorte". A sua casa ficou danificada, mas está habitável. "Ouvi pessoas a gritar e, de repente, ficou tudo calmo", contou à Reuters.

As inundações repentinas que começaram na madrugada de sexta-feira fizeram com que uma pedreira junto à aldeia se desmoronasse e caísse em cima de casas e carros.

Enes Imamovic, de 66 anos, disse que foi acordado por ruídos fortes por volta das cinco da manhã de sexta-feira. "Estava tudo branco por causa das pedras e do pó da pedreira, a casa do meu amigo desapareceu. Ouvi gritos", referiu Imamovic.

A comissão eleitoral da Bósnia decidiu adiar as eleições locais deste fim-de-semana nos municípios afectados pelas inundações, mas prosseguir a votação noutros locais. A Federação Bósnia de Futebol (NFSBIH) também adiou todos os jogos previstos para os próximos dias.

As fortes inundações acontecem pouco depois de uma seca estival sem precedentes que provocou a diminuição do caudal de muitos rios e lagos e afectou a agricultura e o abastecimento de água às zonas urbanas dos Balcãs e de grande parte da Europa. Meteorologistas bósnios afirmam que as alterações meteorológicas extremas podem ser atribuídas às alterações climáticas.