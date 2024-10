Tadej Pogacar com vitória autoritária no Giro dell’ Emilia

Campeão do Mundo estreou camisola arco-íris com mais uma exibição dominadora.

O ciclista esloveno Tadej Pogacar (UAE Emirates) estreou este sábado a camisola arco-íris, de campeão do mundo, com uma vitória autoritária no Giro dell' Emilia, estampada com um ataque a solo a 38 quilómetros da meta.

Pogacar continuou a prestação dominadora que tem mantido ao longo de toda a temporada de 2024 ao concluir os 215,3 quilómetros entre Vignola e San Luca em 5h14m44s, bem longe de toda a concorrência.

O esloveno, o terceiro ciclista a vencer no mesmo ano a Volta a Itália, a Volta a França e o Mundial - depois de Eddy Merckx (1974) e Stephen Roche (1987) -, "voou" entre a chuva e o ondulado desta clássica italiana.

Os ciclistas que mais se aproximaram de Pogacar chegaram a 1m54s do vencedor, com o britânico Tom Pidcock (Ineos) no segundo lugar e o italiano Davide Piganzoli (Polti-Kometa) em terceiro.

O primeiro título como campeão do Mundo deixa Pogacar ainda mais favorito para a Volta à Lombardia, último "Monumento" da época, no próximo sábado, tendo sido iniciado com um ataque na primeira das cinco ascensões a San Luca.

O único português em prova, Rui Costa (EF Education), não concluiu a clássica, assim como o belga Remco Evenepoel (Soudal-QuickStep). O Giro dell' Emilia feminino, entretanto, foi ganho por uma ciclista da casa, Elisa Longo Borghini (Lidl-Trek), com um solo de 2.300 metros que permitiu deixar a francesa Evita Muzic (FDJ-SUEZ) no segundo lugar, a nove segundos, a mesma distância de outra gaulesa, Juliette Labous (dsm-firmenich), terceira.