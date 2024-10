Sporting descobre “bunker” para triunfar sobre Casa Pia

À espera de um milagre, o Casa Pia apostou no ferrolho que Trincão desmantelou ainda antes do intervalo, oferecendo o terceiro golo consecutivo a Daniel Bragança. Gyökeres voltou aos golos.

O Sporting voltou este sábado às vitórias, depois do empate na Champions, somando o oitavo triunfo consecutivo (2-0) no campeonato - que continua a liderar isolado -, frente a um Casa Pia formatado para aguentar 90 minutos em pura apneia, falhando, contudo, o objectivo traçado pelo treinador.

O talento de Trincão e a inspiração de Daniel Bragança deitaram por terra a ideia de João Pereira guiar os "gansos" a um triunfo que quebrasse o momento mágico dos "leões". Um sonho sem força para vingar, que Gyökeres, de penálti (78'), se encarregaria de destruir em definitivo.

O treinador do Sporting tinha antecipado um choque de sistemas, acreditando ou, provavelmente testando o adversário, que o Casa Pia seria capaz de abrir um pouco o jogo em Alvalade, onde em Janeiro sofreu uma goleada por 8-0.

Mas do papel para o relvado há um longo caminho a percorrer e o Casa Pia apresentou-se com uma linha de seis defesas e quatro médios. Com um pouco de boa vontade, poderíamos interpretar o desenho como um 6x3x1, apesar de na primeira parte Cassiano nunca ter sido um ponta-de-lança. A estratégia de João Pereira era simples: fechar-se no “bunker” e esperar uma bola parada para conseguir o milagre aludido pelo técnico quando, na conferência de imprensa, enfatizou a possibilidade de acabar com a série de sete triunfos do Sporting no campeonato de 2024-25.

A postura do Casa Pia, que não dispensou alguns momentos de anti-jogo, com o guarda-redes pedir assistência para repor os níveis de oxigénio dos companheiros, até poderia ter sido bem-sucedida, não fosse Franco Israel ter parado o primeiro remate da noite, ao segundo minuto, quando Svensson teve ensejo de colocar os “gansos” na frente.

Um golo visitante, a abrir, teria destruído os nervos do “leão”, que foi encontrando a paciência necessária para contornar a muralha casapiana, ainda que sem causar grandes fissuras. Conrad Harder, que, juntamente com Maxi Araújo, Eduardo Quaresma e Daniel Bragança, regressou à titularidade depois do jogo da Liga dos Campeões, em Eindhoven, foi dos mais incisivos, tendo criado um par de lances que fizeram tremer o Casa Pia.

Mas seria preciso mais do que vãs ameaças para desmembrar uma defesa coriácea. Daí a intervenção de Francisco Trincão, já quando se esgotava a primeira parte, merecer os maiores elogios. Com um rasgo de genialidade, o extremo derrubou o muro e ofereceu a Daniel Bragança o quarto golo da época (igualando o registo da época passada) e o terceiro consecutivo. Era o fim da resistência do Casa Pia, imposto pela dinastia de Bragança.

Positivo/Negativo Positivo Daniel Bragança Desbloqueou o jogo com um golo, o terceiro consecutivo, que esvaziou a estratégia do Casa Pia. Assume-se cada vez mais como um dos elementos mais influentes da equipa, a titular ou como suplente.

Positivo Trincão Completou um “slalom gigante” que tirou os “gansos” de qualquer hipotética discussão do jogo, pelo menos nos moldes em que a equipa projectou a deslocação a Alvalade. Continua a ser o mais desequilibrador.

Positivo Conrad Harder Saiu ao intervalo, mas enquanto esteve em campo foi dos mais activos e rematadores do Sporting, juntando-se a Gyökeres para baralhar muitas vezes as marcações dos centrais. Negativo João Pereira Não pode ser acusado de falta de ambição no discurso. Já na prática, com um “bunker” em formato 6x4, a tese de que o Sporting estava mais perto de perder pela primeira vez soa a jactância.

Pelo menos era o que todos esperavam, incluindo Rúben Amorim, que deixou Harder no balneário e chamou Morita para descortinar novas fragilidades num Casa Pia instado a formar uma linha ofensiva. Puro engano. A estratégia manteve-se, com os seis homens da defesa agarrados ao posto. Daí resultaram mais 45 minutos de ataque contínuo dos “leões”, com a posse de bola a manter-se entre os 85 e os 90 por cento.

Ainda assim, susceptível de mudar numa transição que o Sporting foi controlando até o Casa Pia cometer penálti que Gyökeres converteu, com alguma sorte, a pouco mais de 10 minutos dos 90.