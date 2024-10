Kiko Pereira volta aos blues para nos falar de fantasmas e armadilhas do nosso tempo

Kiko & the Blues Refugees têm um novo álbum, Ghosts, e vão apresentá-lo este domingo em Lisboa, no Palácio Baldaya, na 5.ª edição do Lisboa Connection Fest.

Quando o cantor, compositor e professor Kiko Pereira retomou um nome que já usara antes (Kiko & the Jazz Refugees) para se atirar aos blues, criando os Kiko & the Blues Refugees, com tornou-se claro que a aventura não terminaria aí. E assim foi: depois de Threadbare, o álbum de estreia do novo grupo, publicado em 2021, lançaram em finais de Setembro deste ano um novo álbum, Ghosts, que, tal como o anterior, recorre às armas do blues, do rock e do soul para falar de temas que povoam o nosso quotidiano, alguns como assombrações.