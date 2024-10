Viseu, Aveiro e Coimbra sob aviso laranja no domingo devido a chuva forte

Aviso laranja vai vigorar entre as 6h e as 15h de domingo. Bragança, Guarda, Santarém, Leiria e Castelo Branco estarão sob aviso amarelo também devido à possibilidade de chuva forte e persistente.

Os distritos de Viseu, Aveiro e Coimbra vão estar no domingo sob aviso laranja devido à previsão de chuva forte e persistente. Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso nestes três distritos vai vigorar entre as 6h e as 15h de domingo, sendo antecedido por um aviso amarelo para as mesmas condições climatéricas, entre as 3h e as 6h.

Para os distritos de Bragança, Guarda, Santarém, Leiria e Castelo Branco, o IPMA emitiu um aviso amarelo, igualmente devido à possibilidade de chuva forte e persistente, a vigorar entre as 15h e as 21h de domingo. No caso de Guarda e Bragança, os períodos mais preocupantes vão situar-se entre as 12h e as 18h e entre as 6h e as 15h, respectivamente.

Os restantes distritos condicionados pelas previsões climatéricas estão sob aviso amarelo a partir já deste sábado, como é o caso do Porto e de Vila Real (entre as 21h e as 15h de domingo), e de Viana do Castelo e Braga (das 18h às 12h).

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo quando há uma situação de risco para determinadas actividades dependentes da situação meteorológica.

Para este sábado, a previsão do IPMA aponta para períodos de chuva, em especial nas regiões norte e centro, por vezes forte no Minho e Douro Litoral a partir do final da tarde, com vento forte e neblina ou nevoeiro.

No continente, as temperaturas mínimas vão oscilar entre os 11ºC em Bragança e os 13ºC na Guarda, enquanto as máximas deverão andar entre os 19ºC em Viana do Castelo e os 28ºC em Santarém, Évora e Faro.