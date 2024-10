Governo vai reduzir peso da prescrição de exames e medicamentos na avaliação dos médicos de família

É com base no cumprimento de uma lista de 43 indicadores que é feita a atribuição de incentivos associados ao desempenho das equipas das Unidades de Saúde Familiar modelo B. Portaria vai ser alterada.

O Ministério da Saúde irá reduzir o peso que os indicadores relacionados com a prescrição de medicamentos e exames complementares de diagnóstico têm no Índice de Desempenho das Equipas (IDE) das Unidades de Saúde Familiar modelo B (USF-B). Os dois indicadores, em conjunto, pesam 18% na avaliação das equipas e o proposto é que passem a valer 10%. É com base no cumprimento de uma lista de 43 indicadores que é feita a atribuição de incentivos associados ao desempenho. A cada indicador é atribuído um peso e intervalos esperados e aceitáveis que, quando ultrapassados, poderão diminuir o valor do incentivo a receber.