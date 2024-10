Mais de mil doentes tratados em casa: 13 hospitais já ultrapassaram essa barreira

Os serviços de hospitalização domiciliária apoiaram, desde o início do ano e até ao final de Agosto, mais de 7700 utentes das 39 unidades locais de saúde (ULS) do país, que ficaram internados em casa. De acordo com as declarações do coordenador dos programas de hospitalização domiciliária do país, Delfim Rodrigues, este é, aliás, um número que, face ao mesmo período de 2023, representa uma subida na capacidade de resposta na ordem dos 16,4%. E, pelo menos, 13 dos 42 hospitais com este serviço já ultrapassaram a barreira dos mil doentes admitidos para internamento no seu domicílio, desde que arrancaram com o programa.

