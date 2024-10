Cerca de 400 professores colocados nas escolas nesta sexta-feira

Só cerca de 400 professores foram colocados em escolas, nesta sexta-feira, no âmbito de mais uma reserva de recrutamento, a sexta de 2024/2025. Na semana anterior tinham sido cerca de 500. São professores a contrato que, na grande maioria dos casos (82%), vão substituir colegas que entraram de baixa médica.

As reservas de recrutamento são concursos nacionais de colocação que se realizam semanalmente com vista a suprir as necessidades das escolas que vão surgindo ao longo do ano lectivo. Quando os horários pedidos ficam por ocupar, ou são recusados, passam para a contratação de escola. Nesta quinta-feira, segundo dados divulgados pela Direcção-Geral da Administração Escolar, estavam a concurso cerca de 620 lugares.

Estes horários tinham ficado por ocupar em reservas de recrutamento anteriores. Na contratação de escola, os professores podem escolher o estabelecimento escolar e o horário que mais lhes convém, o que não acontece nos concursos nacionais. Entre a semana anterior e esta, cerca de 120 professores foram retirados das listas nacionais por terem aceitado colocação em contratação de escola.

No ano passado, a situação por esta altura era similar. A 10 de Outubro, data da 6.ª reserva de recrutamento, foram colocados cerca de 430 professores e existiam perto de 780 horários a concurso em contratação de escola.

Na semana passada, o ministro da Educação indicou que existiam ainda cerca de 146 mil alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina e 1688 horários por preencher. Na semana anterior, eram quase 242 mil alunos, o que correspondia a 2656 horários que as escolas ainda não tinham conseguido preencher nas primeiras reservas de recrutamento do ano, detalhou Fernando Alexandre.

A tutela mantém a meta de reduzir em 90% o número de alunos sem aulas a pelo menos uma disciplina durante o 1.º período face ao ano lectivo passado, quando estima que esse valor rondava os 20.800 alunos. Nas listas da reserva de recrutamento continuam a esperar colocação cerca de 14.500 professores contratados. As áreas com mais docentes disponíveis são Educação Física, 1.º ciclo e educação pré-escolar.

Dos 1600 professores do quadro colocados nas reservas de recrutamento, cerca de 50 subsistem nas listas por não lhes ter sido ainda atribuído tempo de aulas. Nesta situação, os professores são obrigados a concorrer até conseguirem mais de seis horas de aulas semanais. Com menos do que isso são considerados “horários-zero” (sem componente lectiva).