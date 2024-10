A língua portuguesa americana

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Carmem Miranda, em 1940, retorna ao Brasil, depois de uma bem-sucedida experiência nos Estados Unidos. Foi recebida com críticas severas por alguns que a consideravam “americanizada". A resposta a essas críticas se deu na canção Disseram Que Eu Voltei Americanizada. Nela, a nossa querida luso-brasileira resolve no camarão ensopadinho com chuchu a sua crise de identidade. América aparece, no entanto, com o sentido muito usual como sendo Estados Unidos. Ser América é ainda uma dificuldade para nós brasileiros.

Nos artigos que escrevo para este jornal uso, com frequência, a expressão "português americano" para referir-me ao português falado no Brasil e opor-me, desse modo, à expressão "português europeu". Alguns — e com alguma razão — estranham. Não é usual, de fato, referir-se ao português do Brasil, como americano. Mas, por quê? Eu faço-o deliberadamente e de um modo algo provocativo.

Referir-se à variedade lusitana como português europeu, hoje, quando tantos brasileiros estão vivendo na Europa, também me parece algo anacrônico. Deixa escapar o fato de que o português brasileiro também é falado na Europa. Já se deram conta de que, em Portugal, cerca de 10% da população fazem uso diário da variedade brasileira?

Contudo falar português de Portugal, parece redundante e soa estranho. Assim, se há muito sentido em referirmo-nos a um português europeu porque Portugal fica na Europa, também faz tanto ou mais sentido falarmos de um português americano, porque o Brasil é parte da América. Ou não o é?

Há na escolha da expressão 'português americano' a crença que ser americano é uma vocação brasileira para a qual ainda poucos de nós — de cá e de lá — despertaram. Não consigo deixar de compreender a variedade brasileira tão americana como a que é oficial em Portugal seja europeia. É um fato linguístico, mas também cultural e, sim, político. Sobretudo, é o semear de uma esperança de que o Brasil se veja americano, não por imitar Miami de modo desengonçado, mas por se compreender parte deste vasto e rico continente no qual se constitui como território, história e cultura.

Quando vou a Camboriú, em Santa Catarina, e me deparo com os muitos argentinos que ali vão, seja para passar férias, seja para estabelecerem moradia, sou lembrado que existe — e falada mesmo no Brasil — uma variedade americana do espanhol. Qualquer aplicativo de tradução me lembra de que essa variedade (que sequer é uma, mas são várias!) existe. Do mesmo modo, acredito que haja um português americano. Na verdade, latino-americanos, um português, um espanhol, um francês...

Para alguns de nós é muito difícil sentir-se falante de português. Não são poucos aqueles que, no Brasil, afirmam um tanto sem pensar que teria sido muito mais vantajoso que a colonização de nosso território se tivesse dado pela mão dos ingleses. Esquecemos os muitos países que foram colônias britânicas e estão tão longe de serem terras desenvolvidas. Esquecemos também que a nossa identidade se fez e se faz em português.

Deixamos de lado, cuidadosamente, o fato de que já fomos Portugal e esses portugueses brasileiros que aqui ficaram depois da independência são uma das bases do que hoje é o Brasil. Há orgulho nisso? Não sei. Haveria muito a discutir sobre o tema. Mas, é certo que nesse fato há memória.

Falar português brasileiro é adentrar nessa realidade tão plural de partilhar uma cultura complexa construída em português e que é, ao mesmo tempo, africana, asiática e europeia e, também, claro, americana. Mas falar essa variedade do português americano é também partilhar de uma herança comum construída de muitos modos, que nem sempre foram nobres ou éticos, é verdade, mas que traduzem um modo de ser e de estar no mundo.

Um modo nosso, como falantes de português, de viver nestas terras em que os Andes, a Amazônia, o Pantanal, o Caribe, o Atlântico e o Pacífico se encontram. E eles nos modelam e nos ajudam a ser quem somos — ou quem podemos ser. E é, desse modo, também levar parte dessa riqueza americana, no seu sentido mais profundo, à língua portuguesa que se constrói e reconstrói cotidianamente ao redor do mundo e que se constrói também na América, que não é sinônimo de EUA.