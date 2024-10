Portugal retira primeiros cinco brasileiros do Líbano

Os artigos escritos pela equipa do PÚBLICO Brasil são escritos na variante da língua portuguesa usada no Brasil.



Os primeiros cinco refugiados brasileiros a saírem do Líbano conseguiram escapar da guerra com ajuda portuguesa. A família de Aya Moussa Kadoura, 23, chegou ontem à noite em Lisboa, depois de um voo de nove horas desde Beirute, a capital do Líbano, num avião cargueiro C-130 da Força Aérea Portuguesa.

Emocionada, Aya falou dos momentos difíceis vividos nos dias anteriores, com bombas próximo da sua casa, no vale de Bekaa. "Era ouvir o barulho das bombas e imediatamente entrar no Instagram e perguntar para os meus amigos se eles estavam bem, se tinham visto o que tinha acontecido, se sabiam o que tinha sido atingido", relata Aya.

Na semana passada, Joub Jannine, a cidade onde Aya mora, foi atingida por um míssil. "A minha cidade nunca tinha sido atacada antes, mas na semana passada ela foi atingida por um míssil. Foi mirado num prédio, mas isso retirou a nossa segurança completamente. Você já fica sem saber o que vai acontecer. E chegam as pessoas saindo do sul, procurando outras áreas e você se pergunta: quem é que está entrando na nossa cidade? Será que uma delas é um alvo deles?", questiona.

Ela explicou como se sente. "Tenho medo pelas pessoas que ficaram. Em oito anos num lugar você constrói uma vida. Tenho família lá, meus tios, minhas primas e, infelizmente, tiveram de ficar lá. Não podem ser retirados porque só têm a cidadania libanesa e foi duro dizer tchau para eles, sem saber se essa seria a última vez", afirma.

Foto Aya Moussa Kadoura chegou ontem à noite em Lisboa Carlos Vasconcelos

Ela falou como foi deixar sua casa no Líbano. "Pelo menos saímos com vida. Cada pessoa com malas de 30 quilos. Decidimos levar apenas roupas, mas não consegui. Trouxe alguns álbuns de fotografia, mas deixei a maior parte. Então, comecei a tirar fotos com o telefone", conta.

Paulistana, ela falou sobre a cidade onde morava a partir da zona militar do aeroporto de Lisboa, onde o voo aterrizou. "Eu moro no Líbano há oito anos. Eu nasci no Brasil e fui para o Líbano com 15 anos de idade. Eu me sentia segura e feliz, tinha uma vida boa no Líbano", acrescenta Aya, estudante universitária que estava no último ano de design gráfico.

Além de Aya, vieram a mãe Fadileh Waked, 48, Ali Kadoura, 8, Lyna Kadoura, 14, e o avô Barakat Waked, 76. A não ser o avô, todos têm a nacionalidade portuguesa além da brasileira.

Na chegada ela agradeceu o governo português por ter retirado a família e ela. Contou como foi o processo. "A gente fez contato com a embaixada para nos retirar de lá, mas no fundo tínhamos a esperança de que pudéssemos continuar em casa. Tenho esperança de poder voltar para lá um dia, se Deus quiser, medo de que a nossa casa possa ser destruída", acrescenta.