Não ir a eleições é o novo mantra de Pedro Nuno Santos

Depois da proposta "irrecusável" do primeiro-ministro, à saída do Largo do Rato, em breves declarações aos jornalistas, Pedro Nuno Santos assegurou que os socialistas darão o seu contributo para evitar um chumbo do OE2025 e eleições antecipadas.

Espera-se agora a contraproposta do PS. Na terça-feira o líder do PS tem agendada uma reunião com o grupo parlamentar para discutir o Orçamento. As eleições estão fora do horizonte?

