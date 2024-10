Marcelo sobre OE2025 : “A melhor maneira que tenho de servir o interesse nacional é não dizer nada”

O Presidente da República garante que depois das diversas intervenções para "influenciar" e "pressionar" no sentido da viabilização do Orçamento do Estado para 2025 (OE2025), doravante nada mais dirá sobre a matéria porque tudo o que "dissesse agora funcionaria negativamente e não positivamente”.

No dia em que Belém revelou que Marcelo Rebelo de Sousa cancelou as viagens à Estónia e à Polónia previstas para a próxima semana para que esteja no país na semana em que é entregue, pelo Governo a proposta orçamental, o chefe de Estado assume: “Acho que a melhor maneira que eu tenho de servir o interesse nacional, neste momento, é não dizer nada sobre isso [OE2025] porque estamos muito perto do termo do prazo da entrega da proposta, que é dia 10” de Outubro.

Menos de uma semana depois de ter intensificado a pressão até então sobretudo centrada no PS, incluindo o Governo, que é "minoritário" e está "preso por fio fraco", o Presidente da República abdica agora do poder de influenciar por considerar que se aproxima o momento de todas as definições, em especial na sequência da troca de propostas e contrapropostas entre o secretário-geral socialista, Pedro Nuno Santos, e o primeiro-ministro, Luís Montenegro.

“Porque estamos num momento que é importante, porque é o momento em que as posições se definem, de um lado e de outro, daqui a quatro dias, cinco dias e portanto tudo o que o Presidente dissesse agora funcionaria negativamente e não positivamente”, disse Marcelo, em Tomar, em declarações transmitidas pela RTP3.

"Terminando no próximo dia 10 de Outubro o prazo para entrega na Assembleia da República da proposta de lei do Orçamento do Estado para 2025, mas estando ainda em curso diligências do Governo designadamente com o PS, com vista a concluir tal proposta, o Presidente da República considerou mais avisado adiar a deslocação prevista à Estónia e à Polónia na próxima semana e manter-se no país", disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Marcelo Rebelo de Sousa tinha previsto deslocar-se à Estónia entre segunda e quinta-feira, para uma visita de Estado, a convite do seu homólogo, Alar Karis, e depois a Cracóvia, na Polónia, entre quinta e sexta-feira, para o 19.º encontro informal do Grupo de Arraiolos.