Chefe de gabinete diz que só Lacerda Sales tinha autonomia para marcar consulta

Tiago Gonçalves, antigo chefe de gabinete de António Lacerda Sales, defendeu que Carla Silva, secretária pessoal do ex-governante, não tinha “autonomia” para marcar consultas. “Só vejo uma pessoa com responsabilidade para o fazer, que é o membro do Governo”, assinalou, nesta sexta-feira, durante a sua audição na comissão parlamentar de inquérito (CPI) dedicada ao caso das gémeas tratadas no Hospital Santa Maria.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt