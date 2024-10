Jovens portugueses saem de casa aos 29 anos (e vivem em casas sobrelotadas)

Em 2023, os jovens portugueses saíram de casa dos pais aos 29.1 anos, uma ligeira descida em relação ao ano anterior, quando a idade se fixou nos 30.2 anos, mas, ainda assim, superior à média europeia de 26.3 anos.

Os números são do Eurostat, que todos os anos divulga a idade em que os europeus se emancipam e, nesta edição, concluiu que está tudo mais ou menos na mesma: o número desceu de 26.4 em 2022, para 26.3 em 2023. Em 2019, antes da pandemia de covid-19, tinha atingido o valor mais baixo, 26,2 anos.

É na Croácia que os jovens saem mais tarde, aos 31.8 anos, seguindo-se a Eslováquia, aos 31, a Grécia, aos 30.6 e a Espanha, aos 30.4. Por outro lado, são os nórdicos que passam menos tempo em casa dos pais: na Finlândia, saem aos 21.4 anos e na Suécia e Dinamarca aos 21.8. Segue-se a Estónia, com a marca dos 22.8.

Eurostat actualizou idade com que os jovens portugueses saíram de casa em 2022 No final de 2023, o Instituto Nacional de Estatística (INE) reviu o sistema de ponderação da Força de Trabalho para o período entre o 2.º trimestre de 2020 e o 2.º trimestre de 2023. Esta revisão deveu-se à suspensão da recolha presencial de dados durante a pandemia de covid-19, substituída por entrevistas telefónicas, explica o INE. Após analisar o impacto da adopção de um modo de recolha de dados exclusivamente por telefone, em Novembro de 2023 o INE incorporou a variável "nível de educação completo", além da informação habitualmente utilizada (estimativas mensais da população residente por sexo, grupo etário e região). Assim, os jovens portugueses saíram de casa em 2022, em média, aos 30,2 anos, e não aos 29,7, como foi noticiado em Agosto de 2023.

No ano passado, foi também na Croácia, Eslováquia e Grécia que os jovens mais tardaram a mudar-se. As idades, respectivamente: 33.4, 30.8 e 30.7. Esta tendência, em ambos os extremos da tabela, sublinha “as diferentes práticas relativas à co-habitação de gerações nos países europeus”, aponta o Eurostat.

Os dados do Eurostat enviados ao P3 são recolhidos a partir do Inquérito às Forças de Trabalho da UE. A idade média com que os jovens saem de casa dos pais é uma aproximação com base no facto de os inquiridos viverem ou não no mesmo agregado familiar que os pais. A idade média com que os jovens saem de casa dos pais em Portugal

Em Portugal, a idade tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Em 2014, fixava-se nos 28.8 e, desde então, só houve uma inversão deste crescimento em 2018, quando passou de 29.2 para 28.9 anos. Foi em 2021 que atingiu o número mais alto, 33.5 – tendo sido, nesse ano, o país da União Europeia em que os jovens saíram de casa mais tarde. Actualmente, é o sétimo.

O Eurostat reporta ainda que, em 2023, 10,1% dos jovens com idades entre os 15 e os 29 anos viviam em habitações que representavam “40% ou mais do seu rendimento”.

Outra tendência, que se mantém ao longo dos anos, é a diferença com base no género: em todos os países analisados, os homens tendem a sair de casa dos pais mais tarde do que as mulheres. Em Portugal, os homens saíram aos 29.8 e as mulheres aos 28.4. Na União Europeia, as médias fixam-se nos 27.2 e 25.4, respectivamente.

A socióloga Diana Carvalho apontou ao P3, a propósito deste mesmo estudo em 2022, algumas razões para esta diferença baseada no género. O facto de as mulheres serem mais qualificadas, apresentarem maior sucesso escolar e serem, por isso, qualificadas mais cedo, faz com que consigam autonomia mais cedo.

Mais ainda, juntam-se e casam-se mais cedo do que os homens, e a saída de casa dos pais é uma via para evitar o controlo parental, mais sentido também por elas. Isso soma-se à sua maior preparação para desempenhar tarefas domésticas, fruto das diferentes socializações de género dentro de casa.

Sair de casa dos pais para uma casa sobrelotada?

Outro dado que o Eurostat também reporta é a forma como os jovens europeus vivem. Em 2023, 26% das pessoas com idades entre os 15 e os 19 anos viviam em casas sobrelotadas. Mais 9.2 pontos percentuais em comparação com o resto da população (16,8%).

Este fosso foi especialmente sentido na Bulgária (mais 20,4 pontos percentuais), na Roménia (mais 19,4) e na Grécia (mais 18,5). As diferenças mais baixas foram registadas na Irlanda (apenas 0,5 pontos percentuais), Malta (1,5) e Chipre (1,8). Em Portugal, 22,1% dos jovens vivem em casas sobrelotadas, mais 9,2 pontos percentuais que a população geral (12,9%).

O Inquérito às Condições de Vida e Rendimento do Instituto Nacional de Estatística (INE) já tinha dado conta desta realidade. Em 2023, era essa a percentagem apontada no estudo, um aumento de 3,5 pontos percentuais em relação ao ano anterior. O indicador é medido pela proporção de pessoas a viver em alojamentos em que o número de divisões habitáveis era insuficiente para o número e o perfil demográfico dos membros do agregado.