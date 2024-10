Outra Vez Habitação. Quais são os problemas actuais da habitação?

No quarto episódio de "Por Portas e Janelas", voltamos ao ciclo de conversas sobre a questão da habitação através da exposição Habitar Lisboa apresentada no Centro de Arquitectura/Garagem Sul do MAC/CCB, mas agora sobre um retrato da situação actual, mapeando a tão chamada "crise da habitação" em que vivemos.

No episódio anterior, tentámos enumerar as razões que nos trouxeram até aqui, tentando identificar por via das várias disciplinas quais os problemas, quais as causas para o que vivemos hoje, agora é feito um inquérito que atenta este problema sobre a actualidade.

Como estamos? Quais os problemas actuais da habitação? Em que ponto nos encontramos?

Pela voz de vários convidados, tentemos compreender o problema da crise da habitação em que vivemos.

Fomos conversar com o geógrafo João Ferrão, que partilha a sua opinião sobre o tema e distingue «habitação», de «habitat» e «habitar». Este também fala da importância do planeamento e da necessidade de reaproximar a arquitectura do urbanismo, das políticas pouco participadas e das chamadas «visões simplistas» sobre o problema.

Já na visão do arquitecto Paulo Martins Barata, grande parte do problema se define pela questão da oferta e da procura. O arquitecto fala-nos da gentrificação que acontece nas grandes cidades e da necessidade de avaliar a situação do interior despovoado. Este ainda questiona — «Há crise da habitação no interior?»

Joana Pestana Lages, investigadora do Centro de Estudos Socioeconómicos e Territoriais do ISCTE, é peremptória quando nos diz que a crise da habitação actual é uma crise de acesso à habitação, o que naturalmente coloca em evidência outras crises, algo que vai muito para além da falta de fogos, como a alteração demográfica, o alojamento local, os salários baixos e a situação financeira global.

Numa abordagem do ponto de vista político e legislativo, o arquitecto Miguel Judas denota a falta de análise às políticas já implementadas, perdendo-se a oportunidade de ajustar as trajectórias. Neste raciocínio, Susana Rato, actual responsável pela Direcção de Projecto de Habitação da SRU, releva também a importância das políticas de habitação e do trabalho de continuidade.

Por último, ouvimos o testemunho da Andreia Galvão, activista climática e da manifestação «vida justa», que nos dá a sua perspectiva enquanto jovem que observa de fora a habitação e a disciplina da arquitectura.

Este foi mais um episódio do Por Portas e Janelas sobre o tema da habitação, onde através dos convidados entendemos os problemas actuais da crise da habitação.

Por Portas e Janelas é um programa semanal que coloca em diálogo o MAC/CCB Centro Cultural de Belém, a Trienal de Arquitectura de Lisboa e a Casa da Arquitectura. Juntos atravessamos portas, rumo a novas matérias, técnicas e discursos e abrimos janelas sobre cidades, problemas e perspectivas. Durante 12 episódios, todas as sextas-feiras, um episódio novo, uma instituição diferente.

