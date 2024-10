De todas as expressões que a minha mãe, Diana, me segreda ao ouvido em cada dia que passa, aquela que eu mais ouço é "live a little!". Assim, com ponto de exclamação. A tradução é "um dia não são dias!" ou "a vida é curta", ou mesmo, "aproveita!".

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt