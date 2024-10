Surfar a onda da IA: como as empresas portuguesas podem moldar o futuro

A inteligência artificial (IA) não está apenas a mudar a forma como trabalhamos – está a reescrever as regras do jogo. Há cerca de uma década, o autor e professor português Pedro Domingos acertou na muche no livro The Master Algorithm, onde afirmou: “Não é o homem contra a máquina; é o homem com a máquina contra o homem sem. Os dados e a intuição são como o cavalo e o cavaleiro, e não se tenta correr mais do que o cavalo; monta-se o cavalo”. Neste contexto, os dados e a IA estão profundamente interligados, sendo muitas vezes intercambiáveis em termos de significado. A previsão de Pedro Domingos foi certeira e, hoje, as suas palavras ecoam mais alto do que nunca.

Ao longo dos anos, assistimos a várias revoluções industriais, cada uma delas remodelando as indústrias, as economias e a vida tal como a conhecemos – da energia a vapor e da eletricidade à computação e à conetividade digital. Agora, com a IA na linha da frente, a sociedade está novamente em fase de transformação. Cada revolução provocou receios semelhantes de uma eliminação generalizada de postos de trabalho. No entanto, à medida que navegamos na era da IA, é errado assumir que as máquinas estão aqui para nos substituir. Pelo contrário – elas oferecem o potencial de melhorar as capacidades humanas, não de as apagar.

Para tirar partido da IA, as empresas devem resistir à tentação de serem meras “caçadoras de tendências” e, em vez disso, concentrarem-se em ser “criadoras de valor”. A IA não é um objeto brilhante a ser incorporado por uma questão de aparência, mas sim uma ferramenta poderosa que, quando integrada cuidadosamente, pode conduzir a uma transformação significativa e desbloquear novos níveis de inovação e eficiência.

As empresas portuguesas, em particular, encontram-se num momento crucial. Para aproveitar totalmente o potencial da IA, é essencial ir além da simples adoção da tecnologia e focar numa abordagem estratégica. Tudo começa com a sensibilização para o poder transformador da IA – mas não uma sensibilização qualquer, uma sensibilização realista baseada na compreensão das oportunidades e das limitações da IA. Garantir um forte incentivo da liderança e identificar, de forma clara, onde está o valor real também são cruciais. Ao alinhar as iniciativas de IA com os principais objetivos empresariais, as organizações em Portugal podem não só manter-se competitivas, mas até mesmo prosperar num panorama empresarial cada vez mais orientado para a IA.

As empresas portuguesas são atualmente líderes na adoção da IA em toda a Europa. Um estudo independente recente da Strand Partners, encomendado pela Amazon Web Services, intitulado Desbloquear as ambições de Portugal sobre a inteligência artificial na década digital, revelou que 35% das empresas em Portugal já adotaram a tecnologia de IA. Se esta taxa de adoção continuar, prevê-se que a IA contribua com uns impressionantes 61 mil milhões de euros para a economia portuguesa até 2030. Para sustentar este impulso e haver um alinhamento com a estratégia nacional, AI Portugal 2030 – introduzida pela primeira vez pelo Governo português em 2019 e atualizada desde então –, deve haver um foco na educação, desenvolvimento de competências, especialização e investigação. Afinal de contas, as pessoas continuam a ser a força motriz por trás do sucesso da implementação e integração da IA.

À medida que a IA continua a remodelar indústrias e economias, o foco deve permanecer na criação de valor significativo, em vez de simplesmente seguir as tendências. Para as empresas portuguesas, o caminho a seguir é claro: ao investir nas competências certas, promover uma cultura de inovação e alinhar a IA com os objetivos de negócio a longo prazo, existe uma oportunidade para desbloquear todo o potencial desta tecnologia transformadora. Ao fazê-lo, Portugal pode garantir não só que acompanha os avanços globais, mas também que continua a deixar a sua marca no ecossistema europeu e não só.

