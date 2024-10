Hospitalização domiciliária: uma aposta ganha

Atualmente, são já 41 os hospitais do SNS com programas de hospitalização domiciliária em atividade, num total nacional de 382 camas, o que corresponde a um grande hospital a funcionar no domicílio.

Passam agora seis anos desde a publicação do despacho 9323-A/2018, que pela primeira vez regulamentou a hospitalização domiciliária no Serviço Nacional de Saúde (SNS), num período em que desempenhava funções como secretária de Estado da Saúde. É um projeto que construímos baseado tanto em estudos internacionais, como na experiência que já existia no Hospital Garcia de Orta e, desde essa altura, acompanho o seu crescimento com consistência e muita qualidade.